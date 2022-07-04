https://uz.sputniknews.ru/20220704/grajdane-kazaxstana-zastryali-na-granitse-s-uzbekistanom--25892275.html

Граждане Казахстана застряли на границе с Узбекистаном

Граждане Казахстана застряли на границе с Узбекистаном

Пункты пропуска на узбекистанско-казахстанской границе закрыты.

2022-07-04T18:56+0500

2022-07-04T18:56+0500

2022-07-04T18:56+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Около восьмидесяти казахстанцев несколько дней не могут выехать из Узбекистана на родину. В данный момент ведутся переговоры представителей двух стран, рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Об этом сообщает РИА Новости.Смадияров заверил, что Казахстан принимает все усилия для решение сложившейся ситуации. Гражданам на границе предоставили трехразовое питание, а сотрудники дипмиссии поддерживают с ними связь.Ранее, 1 июля 2022 года, Узбекистан временно закрыл пункт пропуска "Даут-ата – Тажен" между Узбекистаном и Казахстаном из-за выхода из строя информационной системы.Читайте также:Въезжающим в Казахстан больше не нужен ПЦР-тестМирзиёев и Токаев провели телефонные переговоры — подробности

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казахстан, узбекистан, граница