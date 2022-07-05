https://uz.sputniknews.ru/20220705/na-innoprome-v-ekaterinburge-obsudili-import-v-novyx-ekonomicheskix-usloviyax-25902612.html

На "Иннопроме" в Екатеринбурге обсудили импорт в новых экономических условиях

На "Иннопроме" в Екатеринбурге обсудили импорт в новых экономических условиях

На выставке "Иннопром-2022", проходящей в Екатеринбурге, состоялся семинар.

2022-07-05T07:30+0500

2022-07-05T07:30+0500

2022-07-05T07:30+0500

россия

екатеринбург

"иннопром"

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В рамках международной выставки "Иннопром-2022", проходящей в эти дни в Екатеринбурге, состоялся семинар "Импорт продукции в новых экономических условиях", участие в котором принял торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев. Об этом сообщили в торговом представительстве РФ в республике.Злыгостев рассказал о действующих ограничениях, развитии новых логистических маршрутов и особенностях банковских расчетов.В частности, он привел в пример развитие маршрута доставки продукции АПК через агрологистический коридор Россия-Узбекистан, интегрированный в международный банковский коридор "Восток-Запад".В части банковских расчетов недавно стало известно, что НБУ (Национальный банк Узбекистана) может подключиться к системе передачи финансовых сообщений Банка России для взаимных операций."В целом, в настоящее время ведется активная работа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества двух стран как в части экспортных, так и импортных операций", - добавили в ведомстве.Читайте также:"Иннопром" приглашает производителей из Узбекистана в Екатеринбург

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