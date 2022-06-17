https://uz.sputniknews.ru/20220617/innoprom-priglashaet-proizvoditeley-iz-uzbekistana-v-ekaterinburg-25401269.html

"Иннопром" приглашает производителей из Узбекистана в Екатеринбург

"Иннопром" приглашает производителей из Узбекистана в Екатеринбург

Международная промышленная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.

2022-06-17T15:13+0500

2022-06-17T15:13+0500

2022-06-17T15:13+0500

экономика

"иннопром"

екатеринбург

узбекистан

производство

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Организаторы международной промышленной выставки "Иннопром" приглашают узбекистанских производителей принять в ней участие. Выставка будет проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля 2022 года.Известно, что в рамках "Иннопром" пройдет форум производителей компонентов, эффективная B2B-площадка для общения малых и средних компаний-производителей компонентов с крупнейшими российскими производителями.Таким образом, встречи и переговоры в рамках форума позволят выстроить прямое взаимодействие и стимулировать импортозамещение во многих промышленных отраслях.В ходе мероприятия производители из Узбекистана смогут встретиться с руководителями крупнейших российских компаний, таких как Газпромнефть, Россети, Сибур, АвтоВАЗ, Тяжмаш, УЗГА МиГ и Интер РАО, и получат возможность заключить новые контракты.На презентацию продукции и услуг участникам предоставят по 20 минут в формате B2B. Участие бесплатное.Организаторы выставки сообщают, что для принятия участия необходимо зарегистрироваться на форум компонентов на официальном сайте "Иннопром" и выбрать компании, с которыми будут проходить встречи. На электронную почту придет письмо с подтверждением и ссылкой на график встреч, где участники смогут выбрат время встреч с представителями компаний.Читайте также:

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"иннопром", екатеринбург, узбекистан, производство