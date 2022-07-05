https://uz.sputniknews.ru/20220705/na-vosstanovlenie-ekosistemy-uzbekistana-vydelyat-6-mln-25918287.html
На восстановление экосистемы Узбекистана выделят $6 млн
На восстановление экосистемы Узбекистана выделят $6 млн
К 2030 году восстановят 0,5 млн га деградированных земель и утраченных лесов.
2022-07-05T14:47+0500
2022-07-05T14:47+0500
2022-07-05T14:47+0500
общество
экология
узбекистан
земля
лес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18277460_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ded4ba42fe6e433a5651f7398f29d172.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Соглашение на сумму $5,99 млн было подписано между Госкомэкологией и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).В рамках соглашения, будет реализована "Программа воздействия на продовольственные системы, землепользование и восстановление в Узбекистане".Основная цель совместного проекта — помочь восстановить деградировавшие экосистемы, внедрить инновационные методы выращивания зерновых культур и защитить биоразнообразие.Мероприятия, реализуемые в рамках совместного проекта:Кроме того, планируется сохранять глобально важные экосистемы от последствий изменения климата.Отмечается, что предлагаемые финансовые инструменты направлены на восстановление к 2030 году 0,5 млн га деградированных земель и утраченных лесов. Помимо этого, предполагается повысить продуктивность орошаемых земель, пострадавших от опустынивания и засухи, и решить проблемы, связанные с высыханием Аральского моря.Читайте также:Госкомэкологии переходит на "зеленые" автомобили
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18277460_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b6f452c8e7428593dc132b896b30276.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экология, узбекистан, земля, лес
На восстановление экосистемы Узбекистана выделят $6 млн
К 2030 году собираются восстановить 0,5 млн га деградированных земель и утраченных лесов.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
Соглашение на сумму $5,99 млн было подписано между Госкомэкологией и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО)
.
В рамках соглашения, будет реализована "Программа воздействия на продовольственные системы, землепользование и восстановление в Узбекистане".
Основная цель совместного проекта — помочь восстановить деградировавшие экосистемы, внедрить инновационные методы выращивания зерновых культур и защитить биоразнообразие.
Мероприятия, реализуемые в рамках совместного проекта:
сохранение и восстановление биоразнообразия и мест обитания исчезающих видов;
повышение осведомленности среди населения в сфере экологии, а также привлечение необходимых ресурсов для сохранения биоразнообразия;
разработка методик землепользования и повышение устойчивости сельскохозяйственных культур к засухе, жаре, эрозии почв и засолению.
Кроме того, планируется сохранять глобально важные экосистемы от последствий изменения климата.
Отмечается, что предлагаемые финансовые инструменты направлены на восстановление к 2030 году 0,5 млн га деградированных земель и утраченных лесов.
Помимо этого, предполагается повысить продуктивность орошаемых земель, пострадавших от опустынивания и засухи, и решить проблемы, связанные с высыханием Аральского моря.