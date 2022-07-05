https://uz.sputniknews.ru/20220705/na-vosstanovlenie-ekosistemy-uzbekistana-vydelyat-6-mln-25918287.html

На восстановление экосистемы Узбекистана выделят $6 млн

На восстановление экосистемы Узбекистана выделят $6 млн

К 2030 году восстановят 0,5 млн га деградированных земель и утраченных лесов.

2022-07-05T14:47+0500

2022-07-05T14:47+0500

2022-07-05T14:47+0500

общество

экология

узбекистан

земля

лес

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Соглашение на сумму $5,99 млн было подписано между Госкомэкологией и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).В рамках соглашения, будет реализована "Программа воздействия на продовольственные системы, землепользование и восстановление в Узбекистане".Основная цель совместного проекта — помочь восстановить деградировавшие экосистемы, внедрить инновационные методы выращивания зерновых культур и защитить биоразнообразие.Мероприятия, реализуемые в рамках совместного проекта:Кроме того, планируется сохранять глобально важные экосистемы от последствий изменения климата.Отмечается, что предлагаемые финансовые инструменты направлены на восстановление к 2030 году 0,5 млн га деградированных земель и утраченных лесов. Помимо этого, предполагается повысить продуктивность орошаемых земель, пострадавших от опустынивания и засухи, и решить проблемы, связанные с высыханием Аральского моря.Читайте также:Госкомэкологии переходит на "зеленые" автомобили

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экология, узбекистан, земля, лес