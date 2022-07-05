https://uz.sputniknews.ru/20220705/nejnyy-i-xrustyaschiy-legkiy-tvorojnyy-pirog-bez-saxara-23060736.html
Нежный и хрустящий: легкий творожный пирог без сахара
Нежный и хрустящий: легкий творожный пирог без сахара
Легкий и быстрый творожный пирог с хрустящей корочкой сможет приготовить даже ребенок. Хоть в рецепте ни грамма сахара, сладость ему придадут сухофрукты и он обязательно придется по вкусу всем, кто его попробует.
2022-07-05T07:00+0500
2022-07-05T07:00+0500
2022-07-05T07:00+0500
это интересно
пирог
рецепт
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Творожный пирог готовится быстро, съедается еще быстрее. Прекрасно подходит для завтрака и для первых кулинарных опытов с детьми.Ингредиенты: ПриготовлениеЗастелить противень пергаментом, выложить сверху размягченное сливочное масло. Порезать его ножом и перетирать руками с мукой до образования мелкой сухой крошки. Половину крошки отложить, оставшуюся половину разровнять и слегка утрамбовать.Творог взбить с яйцами, добавить сухофрукты. Вылить на мучную крошку. Посыпать сверху отложенной мучной крошкой и выпекать до золотистого цвета. Готовый пирог порезать на квадраты и подавать холодным или горячим.Читайте также: Три лучших рецепта блинов — на молоке, воде и кефире
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пирог, рецепт
Нежный и хрустящий: легкий творожный пирог без сахара
Легкий и быстрый творожный пирог с хрустящей корочкой сможет приготовить даже ребенок. Хоть в рецепте ни грамма сахара, сладость ему придадут сухофрукты и он обязательно придется по вкусу всем, кто его попробует.
Творожный пирог готовится быстро, съедается еще быстрее. Прекрасно подходит для завтрака и для первых кулинарных опытов с детьми.
Ингредиенты:
Застелить противень пергаментом, выложить сверху размягченное сливочное масло. Порезать его ножом и перетирать руками с мукой до образования мелкой сухой крошки. Половину крошки отложить, оставшуюся половину разровнять и слегка утрамбовать.
Творог взбить с яйцами, добавить сухофрукты. Вылить на мучную крошку. Посыпать сверху отложенной мучной крошкой и выпекать до золотистого цвета. Готовый пирог порезать на квадраты и подавать холодным или горячим.