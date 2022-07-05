https://uz.sputniknews.ru/20220705/prigorod-chikago-potryasli-vystrely--est-pogibshie-25906145.html

Пригород Чикаго потрясли выстрелы – есть погибшие

Пригород Чикаго потрясли выстрелы – есть погибшие

Трагедия произошла во время парада в честь Дня независимости США.

2022-07-05T09:32+0500

2022-07-05T09:32+0500

2022-07-05T09:32+0500

в мире

сша

убийство

погибшие

огнестрельное оружие

огнестрельное ранение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21261788_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_ad4fc8f793c96e0bef2e168891a73344.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. В пригороде Чикаго в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс во время праздничного парада в честь Дня независимости США произошла стрельба, сообщает РИА Новости.Шесть человек погибли, 26 получили ранения, они доставлены в больницы.Трагедия произошла вскоре после начала парада. Очевидцы утверждают, что слышали от 20 до 50 выстрелов.Полиция нашла на месте происшествия винтовку, из которой велась стрельба.По заявлению начальника полицейского управления города Лу Джогмена правоохранители уже задержали подозреваемого в бойне.Им оказался 22-летний Роберт Кримо.Читайте также: СМИ: В Филадельфии произошла стрельба

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, убийство, погибшие, огнестрельное оружие, огнестрельное ранение