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Пригород Чикаго потрясли выстрелы – есть погибшие
Пригород Чикаго потрясли выстрелы – есть погибшие
Трагедия произошла во время парада в честь Дня независимости США.
2022-07-05T09:32+0500
2022-07-05T09:32+0500
в мире
сша
убийство
погибшие
огнестрельное оружие
огнестрельное ранение
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. В пригороде Чикаго в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс во время праздничного парада в честь Дня независимости США произошла стрельба, сообщает РИА Новости.Шесть человек погибли, 26 получили ранения, они доставлены в больницы.Трагедия произошла вскоре после начала парада. Очевидцы утверждают, что слышали от 20 до 50 выстрелов.Полиция нашла на месте происшествия винтовку, из которой велась стрельба.По заявлению начальника полицейского управления города Лу Джогмена правоохранители уже задержали подозреваемого в бойне.Им оказался 22-летний Роберт Кримо.Читайте также: СМИ: В Филадельфии произошла стрельба
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сша, убийство, погибшие, огнестрельное оружие, огнестрельное ранение

Пригород Чикаго потрясли выстрелы – есть погибшие

09:32 05.07.2022
© Pexels / Kindel MediaНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2022
© Pexels / Kindel Media
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Трагедия произошла во время парада в честь Дня независимости США.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. В пригороде Чикаго в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс во время праздничного парада в честь Дня независимости США произошла стрельба, сообщает РИА Новости.
Шесть человек погибли, 26 получили ранения, они доставлены в больницы.
Трагедия произошла вскоре после начала парада. Очевидцы утверждают, что слышали от 20 до 50 выстрелов.
Полиция нашла на месте происшествия винтовку, из которой велась стрельба.
По заявлению начальника полицейского управления города Лу Джогмена правоохранители уже задержали подозреваемого в бойне.
Им оказался 22-летний Роберт Кримо.
Читайте также: СМИ: В Филадельфии произошла стрельба
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