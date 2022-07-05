https://uz.sputniknews.ru/20220705/smi-v-filadelfii-proizoshla-strelba-25904410.html

СМИ: В Филадельфии произошла стрельба

СМИ: В Филадельфии произошла стрельба

Cтрельба началась вблизи художественного музея Филадельфии, когда жители смотрели фейерверк.

2022-07-05T08:29+0500

2022-07-05T08:29+0500

2022-07-05T08:29+0500

в мире

сша

стрельба

огнестрельное оружие

полиция

преступление

огнестрельное ранение

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Двое полицейских, предположительно, могли получить огнестрельные ранения в результате стрельбы в американской Филадельфии во время празднований в городе Дня независимости США, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное отделение телеканала NBC.Cтрельба началась вблизи художественного музея Филадельфии, когда жители смотрели фейерверк.Управление по чрезвычайным ситуациям Филадельфии сообщило в Twitter об "инциденте в области безопасности" и призвало жителей избегать района, где он произошел.Читайте также: При стрельбе в Копенгагене погибли три человекаВ Канаде пять человек получили ранения

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сша, стрельба, огнестрельное оружие, полиция, преступление, огнестрельное ранение