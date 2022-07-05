https://uz.sputniknews.ru/20220705/skolko-franshiznyx-brendov-deystvuet-v-uzbekistane-25931216.html

Сколько франшизных брендов действует в Узбекистане

Сколько франшизных брендов действует в Узбекистане

В текущем году количество франчайзинговых систем в республике может вырасти благодаря упрощению регистрации франшиз, считают в экспертной среде.

2022-07-05T22:09+0500

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экономика

бренд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. В Узбекистане наблюдается рост популярности франчайзинга: с начала года данный сегмент бизнеса увеличился на 16%, в результате чего сейчас в республике существует 161 франшизный бренд. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Ассоциации франчайзинга Узбекистана (АФУ).Данный показатель может вырасти еще более существенно – с первого июля в Узбекистане упростили порядок регистрации франчайзинговых договоров. Теперь оформить договор можно с помощью центра государственных услуг или Единого портала интерактивных государственных услуг, то есть онлайн.Как развитие франчайзинга может сказаться на экономике Узбекистана в ближайшее время – читайте в обзоре Sputnik.В чем выгодаРост интереса к франчайзингу в Узбекистане вполне объясним, считает руководитель АФУ Мурат Азамов.Кроме этого, франчайзинг означает менее рисковые вложения, отмечает эксперт. Открытие бизнеса по франшизе снижает опасность получения негативного результата по сравнению с запуском собственного бизнеса с нуля. Это и привлекает многих узбекистанских бизнесменов инвестировать во франчайзинг.Беря лучшие примеры соседейНа сегодняшний день, по данным АФУ, франчайзинг составляет 0,3% от ВВП Узбекистана. По словам Мурата Азамова, 161 франшизный бренд в Узбекистане создают рабочие места для более 10 тыс. человек.Для сравнения: в России численность франчайзинговых точек к началу текущего года достигла 264 тысяч, оборот рынка при этом составил 2,3 трлн рублей, а количество занятых благодаря франчайзинговым компаниям – 1,1 млн человек. В Казахстане же точное количество франчайзинговых точек неизвестно. Однако, по статистике за 2021 год, сектор франчайзинга обеспечивает работой 60 тыс. человек, а примерный оборот франчайзингового рынка составляет 40 млрд тенге, или $85 млн долларов. При этом большой популярностью в стране пользуются именно франшизы из РФ – 18 из 30 самых эффективных российских франчайзинговых сетей функционируют в Казахстане. Что касается Узбекистана, отечественные предприниматели тоже приобретают в основном франшизы из стран ближнего зарубежья. В основном речь идет о брендах, связанных с общепитом – например, о российских сетях "33 пингвина", "Мята Lounge", "Тануки", казахстанских "Magnum" и "Galanz Bottlers".При этом внедрение иностранных франшиз может дать предпринимателям опыт, благодаря которому станет реальным запуск собственных, узбекистанских франчайзинговых систем, убежден эксперт. Поэтому опасения, что франшизы могут негативно повлиять на развитие местных брендов, относятся к категории предубеждений.Читайте также: В Узбекистане упростят регистрацию франшиз

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