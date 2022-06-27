https://uz.sputniknews.ru/20220627/v-uzbekistane-uprostyat-registratsiyu-franshiz-25679317.html
В Узбекистане упростят регистрацию франшиз
В Узбекистане упростят регистрацию франшиз
Как можно зарегистрировать франшизу в упрощенном порядке - читайте в нашем материале.
2022-06-27T11:02+0500
2022-06-27T11:02+0500
2022-06-27T11:02+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В Узбекистане введут упрощенный порядок государственной регистрации комплексных лицензионных (франчайзинговых) договоров с 1 июля в центрах государственных услуг или Едином интерактивном портале государственных услуг.Известно, что правительство страны утвердило административный регламент по государственной регистрации подобных франчайзинговых договоров. Он предусматривает порядок обращения в центры государственных услуг или через ЕПИГУ.Кроме того, все данные о договорах франшизы будут отражаться в едином государственном реестре регистрации договоров франчайзинга.Так, договора франшизы становятся популярными в Узбекистане. Франчайзинг – это форма предпринимательской деятельности, при которой корпорация, владеющая известной торговой маркой (брэндом) и имеющая высокий рейтинг на рынке, заключает договор с другими фирмами или предпринимателями, предоставляя им право действовать от имени корпорации.Читайте также:В Узбекистане упростят выдачу биометрических паспортовВ Узбекистане упростят регистрацию брака
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узбекистан, регистрация
В Узбекистане упростят регистрацию франшиз
Как можно зарегистрировать франшизу в упрощенном порядке — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik.
В Узбекистане введут
упрощенный порядок государственной регистрации комплексных лицензионных (франчайзинговых) договоров с 1 июля в центрах государственных услуг или Едином интерактивном портале государственных услуг.
Известно, что правительство страны утвердило административный регламент по государственной регистрации подобных франчайзинговых договоров. Он предусматривает порядок обращения в центры государственных услуг или через ЕПИГУ.
Кроме того, все данные о договорах франшизы будут отражаться в едином государственном реестре регистрации договоров франчайзинга.
Так, договора франшизы становятся популярными в Узбекистане. Франчайзинг – это форма предпринимательской деятельности, при которой корпорация, владеющая известной торговой маркой (брэндом) и имеющая высокий рейтинг на рынке, заключает договор с другими фирмами или предпринимателями, предоставляя им право действовать от имени корпорации.