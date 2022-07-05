https://uz.sputniknews.ru/20220705/surxandarinskaya-oblast-naraschivaet-eksport-kapusty-v-rossiyu--25910960.html
Сурхандарьинская область наращивает экспорт капусты в Россию
Сурхандарьинская область наращивает экспорт капусты в Россию
В этом году ферма уже экспортировала продукцию в РФ на сумму $485 тыс.
2022-07-05T12:21+0500
2022-07-05T12:21+0500
2022-07-05T12:21+0500
экономика
узбекистан
сурхандарьинская область
экспорт
овощи
россия
продукты
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/15/21453037_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0e478d624ae478238644db17b38916fc.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Фермер Шорчинского района Сурхандарьинской области Джума Боймиров заключил контракт с Россией на $4 млн. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе района.По словам предпринимателя, за прошедший период этого года ферма уже экспортировала продукцию на сумму $485 тыс.Также в ведомстве сообщили, что многие жители этого района активно используют свои земельные участки и ищут новые способы для умножения урожая.Так, к примеру, на 10,5 га земли, принадлежащей ООО "Сурхон Агро Голд" перед уборкой виноградной лозы работники предприятия высаживали среди рядов винограда цветную капусту, красную свеклу, которые затем и отправили на экспорт в Россию.Напомним: Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на $346,8 млн. С предприятиями в Узбекистане сотрудничают 84 российских субъекта. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 33,8% и составил $3,243 млрд.По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также:ТОП-10 стран по импорту продуктов питания в Узбекистан
узбекистан
сурхандарьинская область
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/15/21453037_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_49baccd7a2b2d46278c050b7f3e72323.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, сурхандарьинская область, экспорт, овощи, россия, продукты, сотрудничество
Сурхандарьинская область наращивает экспорт капусты в Россию
По словам узбекского предпринимателя, за прошедший период этого года ферма уже экспортировала продукцию в РФ на сумму $485 тыс.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Фермер Шорчинского района Сурхандарьинской области Джума Боймиров заключил контракт с Россией на $4 млн. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщили в пресс-службе района.
"Мы заключили контракт с Россией на $4 млн. По договору уже поставили 2 тыс. тонн красной свеклы и 800 тонн капусты", – цитирует Джуму Боймирова ведомство.
По словам предпринимателя, за прошедший период этого года ферма уже экспортировала продукцию на сумму $485 тыс.
"Наша экспортируемая качественная продукция пользуется популярностью и в России. Выращиваемые продукты отличаются тем, что они выращены в естественных условиях и созревают на солнце. В дальнейшем мы планируем увеличить количество экспортной продукции", - уточняет Боймиров.
Также в ведомстве сообщили, что многие жители этого района активно используют свои земельные участки и ищут новые способы для умножения урожая.
Так, к примеру, на 10,5 га земли, принадлежащей ООО "Сурхон Агро Голд" перед уборкой виноградной лозы работники предприятия высаживали среди рядов винограда цветную капусту, красную свеклу, которые затем и отправили на экспорт в Россию.
Напомним: Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на $346,8 млн.
С предприятиями в Узбекистане сотрудничают 84 российских субъекта. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 33,8% и составил $3,243 млрд.
По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд.
РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.