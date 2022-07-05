https://uz.sputniknews.ru/20220705/surxandarinskaya-oblast-naraschivaet-eksport-kapusty-v-rossiyu--25910960.html

Сурхандарьинская область наращивает экспорт капусты в Россию

Сурхандарьинская область наращивает экспорт капусты в Россию

В этом году ферма уже экспортировала продукцию в РФ на сумму $485 тыс.

2022-07-05T12:21+0500

2022-07-05T12:21+0500

2022-07-05T12:21+0500

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узбекистан

сурхандарьинская область

экспорт

овощи

россия

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сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Фермер Шорчинского района Сурхандарьинской области Джума Боймиров заключил контракт с Россией на $4 млн. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе района.По словам предпринимателя, за прошедший период этого года ферма уже экспортировала продукцию на сумму $485 тыс.Также в ведомстве сообщили, что многие жители этого района активно используют свои земельные участки и ищут новые способы для умножения урожая.Так, к примеру, на 10,5 га земли, принадлежащей ООО "Сурхон Агро Голд" перед уборкой виноградной лозы работники предприятия высаживали среди рядов винограда цветную капусту, красную свеклу, которые затем и отправили на экспорт в Россию.Напомним: Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на $346,8 млн. С предприятиями в Узбекистане сотрудничают 84 российских субъекта. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 33,8% и составил $3,243 млрд.По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также:ТОП-10 стран по импорту продуктов питания в Узбекистан

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узбекистан, сурхандарьинская область, экспорт, овощи, россия, продукты, сотрудничество