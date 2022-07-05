https://uz.sputniknews.ru/20220705/top-10-stran-po-importu-produktov-pitaniya-v-uzbekistan-25904829.html

ТОП-10 стран по импорту продуктов питания в Узбекистан

ТОП-10 стран по импорту продуктов питания в Узбекистан

Госкомстат опубликовал список стран-партнеров с высокой долей в импорте продуктов питания в Узбекистан за пять месяцев. 05.07.2022, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Открывают тройку лидеров стран-импортеров Казахстан, Россия и Бразилия, сообщает пресс-служба Госкомстата.По данным ведомства Казахстан экспортировал в республику продуктов питания на сумму $516 млн. Второе место принадлежит России - $350 млн., а замыкает тройку Бразилия с показателем - $159 млн.Вторая тройка – это Беларусь, Пакистан и Турция.И подытоживают ТОП-10: Эквадор, Китай, Иран и Малайзия.Уточним, по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: Узбекские повара стали призерами кулинарного чемпионата в Дагестане

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импорт, узбекистан, госкомстат, статистика, россия, казахстан