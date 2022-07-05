https://uz.sputniknews.ru/20220705/uzbekistan-maksimalno-otkryt-dlya-rossiyskix-kompaniy---rets-25925296.html

Узбекистан максимально открыт для российских компаний - РЭЦ

Узбекистан максимально открыт для российских компаний - РЭЦ

Представительство РЭЦ продолжает активную работу по поддержке экспортеров.

2022-07-05T19:27+0500

2022-07-05T19:27+0500

2022-07-05T19:27+0500

экономика

узбекистан

экспорт

компания

россия

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Рынок Узбекистана максимально открыт для российских экспортно ориентированных компаний, представительство РЭЦ готово помочь отечественным производителям закрепиться на этом рынке. Об этом заявил на питч-сессии в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Узбекистане Павел Буханов, передает РИА Новости.По словам Буханова, в новых условиях представительство РЭЦ продолжает активную работу по поддержке экспортеров. Центр готов подстраиваться под индивидуальные потребности российских компаний, в том числе оказывая помощь в поиске импортеров.Читайте также:Сурхандарьинская область наращивает экспорт капусты в Россию

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узбекистан, экспорт, компания, россия