https://uz.sputniknews.ru/20220705/uzbekistan-maksimalno-otkryt-dlya-rossiyskix-kompaniy---rets-25925296.html
Узбекистан максимально открыт для российских компаний - РЭЦ
Узбекистан максимально открыт для российских компаний - РЭЦ
Представительство РЭЦ продолжает активную работу по поддержке экспортеров.
2022-07-05T19:27+0500
2022-07-05T19:27+0500
2022-07-05T19:27+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Рынок Узбекистана максимально открыт для российских экспортно ориентированных компаний, представительство РЭЦ готово помочь отечественным производителям закрепиться на этом рынке. Об этом заявил на питч-сессии в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Узбекистане Павел Буханов, передает РИА Новости.По словам Буханова, в новых условиях представительство РЭЦ продолжает активную работу по поддержке экспортеров. Центр готов подстраиваться под индивидуальные потребности российских компаний, в том числе оказывая помощь в поиске импортеров.Читайте также:Сурхандарьинская область наращивает экспорт капусты в Россию
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узбекистан, экспорт, компания, россия
Узбекистан максимально открыт для российских компаний - РЭЦ
В новых условиях представительство РЭЦ продолжает активную работу по поддержке экспортеров.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Рынок Узбекистана максимально открыт для российских экспортно ориентированных компаний, представительство РЭЦ готово помочь отечественным производителям закрепиться на этом рынке.
Об этом заявил на питч-сессии в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Узбекистане Павел Буханов, передает РИА Новости.
"Рынок Узбекистана максимально открытый. Любой экспортер может попробовать здесь свои силы. Последние годы у нас успешно развивается промышленная кооперация, а проект "Агроэкспресс", который Российский экспортный центр запустил совместно с "РЖД Логистика" и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана, позволяет пользоваться бесшовным железнодорожным сообщением для экспортных поставок", – сказал он.
По словам Буханова, в новых условиях представительство РЭЦ продолжает активную работу по поддержке экспортеров. Центр готов подстраиваться под индивидуальные потребности российских компаний, в том числе оказывая помощь в поиске импортеров.