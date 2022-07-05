https://uz.sputniknews.ru/20220705/uzbekistanskie-boksery-zavoevali-16-medaley-na-turnire-v-nur-sultane-25907095.html

Узбекистанские боксеры завоевали 16 медалей на турнире в Нур-Султане

Узбекистанские боксеры завоевали 16 медалей на турнире в Нур-Султане

В столице Казахстана завершился международный турнир по боксу "Кубок Елорды".

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нур-султан

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Узбекистанские спортсмены завоевали 16 медалей на международном турнире по боксу "Кубок Елорды", который завершился вчера в Нур-Султане. В соревнованиях приняли участие представители более десяти стран. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.В понедельник в рамках турнира прошли финальные встречи. Так, Лазизбек Мулложонов и Нигина Уктамова завоевали золотые медали. Всего сборная Узбекистана выиграла две золотые, пять серебрянных и девять бронзовых медалей на "Кубке Елорды".Итоги турнира для узбекистанских боксеров, золото завоевали:Серебро:Бронза:Читайте также:

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бокс, боксер, медаль, турнир, нур-султан, казахстан