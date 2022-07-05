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Узбекистанские боксеры завоевали 16 медалей на турнире в Нур-Султане
Узбекистанские боксеры завоевали 16 медалей на турнире в Нур-Султане
В столице Казахстана завершился международный турнир по боксу "Кубок Елорды".
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спорт
бокс
боксер
медаль
турнир
нур-султан
казахстан
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Узбекистанские спортсмены завоевали 16 медалей на международном турнире по боксу "Кубок Елорды", который завершился вчера в Нур-Султане. В соревнованиях приняли участие представители более десяти стран. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.В понедельник в рамках турнира прошли финальные встречи. Так, Лазизбек Мулложонов и Нигина Уктамова завоевали золотые медали. Всего сборная Узбекистана выиграла две золотые, пять серебрянных и девять бронзовых медалей на "Кубке Елорды".Итоги турнира для узбекистанских боксеров, золото завоевали:Серебро:Бронза:Читайте также:
нур-султан
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бокс, боксер, медаль, турнир, нур-султан, казахстан

Узбекистанские боксеры завоевали 16 медалей на турнире в Нур-Султане

09:54 05.07.2022 (обновлено: 10:02 05.07.2022)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанские спортсмены завоевали 16 медалей на турнире "Кубок Елорды" по боксу в Нур-султане.
Узбекистанские спортсмены завоевали 16 медалей на турнире Кубок Елорды по боксу в Нур-султане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В столице Казахстана завершился международный турнир по боксу "Кубок Елорды".
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Узбекистанские спортсмены завоевали 16 медалей на международном турнире по боксу "Кубок Елорды", который завершился вчера в Нур-Султане. В соревнованиях приняли участие представители более десяти стран. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
В понедельник в рамках турнира прошли финальные встречи. Так, Лазизбек Мулложонов и Нигина Уктамова завоевали золотые медали. Всего сборная Узбекистана выиграла две золотые, пять серебрянных и девять бронзовых медалей на "Кубке Елорды".
Итоги турнира для узбекистанских боксеров, золото завоевали:
-54 кг, Нигина Уктамова;
+92 кг, Лазизбек Мулложонов.
Серебро:
-50 кг, Сабина Бобокулова;
-52 кг, Феруза Казакова;
-57 кг, Ситора Турдибекова;
-48 кг, Асилбек Джалилов;
-75 кг, Саиджамшид Джафаров.
Бронза:
-48 кг, Фарзона Фозилова;
-48 кг, Маржона Савриева;
-66 кг, Навбахор Хамидова;
-75 кг, Сохиба Рузметова;
-51 кг, Шахзод Музаффаров;
-57 кг, Дилшод Абдумуродов;
-60 кг, Адхамжон Мухиддинов;
-63,5 кг, Мужибилло Турсунов;
+92 кг, Джахонгир Зокиров.
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