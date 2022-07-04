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Узбекистанские боксеры штурмуют "Кубок Елорды" в Казахстане
Узбекистанские боксеры штурмуют "Кубок Елорды" в Казахстане
Соревнования по боксу проходят в столице Каазахстана.
2022-07-04T19:17+0500
2022-07-04T19:17+0500
спорт
казахстан
узбекистан
боксер
бокс
нур-султан
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Спортсмены из Узбекистана принимают участие в турнире по боксу "Кубок Елорды", который проходит в Нур-Султане. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.В соревнованиях принимают участие представители более десяти стран, среди которых Куба, Индия, Китай, Япония, Монголия - эти страны славятся своими школами бокса.После квалификационных боев семь представителей Узбекистана вышли в решающий этап состязаний. В этом году члены узбекистанской женской сборной по боксу, претендующие на золотую медаль, численно превосходят узбекских мужчин-боксеров.Так, среди мужчин за золотые медали поборятся следующие спортсмены:Среди женщин из из узбекистанок за первые места сразятся:Также спортсмены из Узбекистана уже завоевали бронзовые награды в следующих весовых категориях. Среди мужчин это:Среди женщин бронзовыми призерами стали:Читайте также:
нур-султан
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казахстан, узбекистан, боксер, бокс, нур-султан

Узбекистанские боксеры штурмуют "Кубок Елорды" в Казахстане

19:17 04.07.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСегодня 7 узбекских мастера кожаной перчатки выйдут на ринг в рамках "Кубка Елорды"
Сегодня 7 узбекских мастера кожаной перчатки выйдут на ринг в рамках Кубка Елорды - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Соревнования по боксу проходят в столице Казахстана.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Спортсмены из Узбекистана принимают участие в турнире по боксу "Кубок Елорды", который проходит в Нур-Султане. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.
В соревнованиях принимают участие представители более десяти стран, среди которых Куба, Индия, Китай, Япония, Монголия - эти страны славятся своими школами бокса.
После квалификационных боев семь представителей Узбекистана вышли в решающий этап состязаний. В этом году члены узбекистанской женской сборной по боксу, претендующие на золотую медаль, численно превосходят узбекских мужчин-боксеров.
Так, среди мужчин за золотые медали поборятся следующие спортсмены:
-48 кг, Асилбек Джалилов;
-75 кг, Саиджамшид Джафаров;
+92 кг, Лазизбек Мулложонов.
Среди женщин из из узбекистанок за первые места сразятся:
-50 кг, Сабина Бобокулова;
-52 кг, Феруза Казакова;
-54 кг, Нигина Уктамова;
-57 кг, Ситора Турдибекова.
Также спортсмены из Узбекистана уже завоевали бронзовые награды в следующих весовых категориях. Среди мужчин это:
-51 кг, Шахзод Музаффаров;
-57 кг, Дилшод Абдумуродов;
-60 кг, Адхамжон Мухиддинов;
-63.5 кг, Мужибилло Турсунов;
+92 кг, Джахонгир Зокиров.
Среди женщин бронзовыми призерами стали:
-48 кг, Фарзона Фозилова
-48 кг, Маржона Савриева
-66 кг, Навбахор Хамидова
-75 кг, Сохиба Рузметова
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