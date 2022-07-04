https://uz.sputniknews.ru/20220704/uzbekistanskie-boksery-shturmuyut-kubok-elordy-v-kazaxstane-25893028.html
Узбекистанские боксеры штурмуют "Кубок Елорды" в Казахстане
Узбекистанские боксеры штурмуют "Кубок Елорды" в Казахстане
Соревнования по боксу проходят в столице Каазахстана.
2022-07-04T19:17+0500
2022-07-04T19:17+0500
2022-07-04T19:17+0500
спорт
казахстан
узбекистан
боксер
бокс
нур-султан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/04/25877943_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_332f290539cfaa67258d419e43defa04.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Спортсмены из Узбекистана принимают участие в турнире по боксу "Кубок Елорды", который проходит в Нур-Султане. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.В соревнованиях принимают участие представители более десяти стран, среди которых Куба, Индия, Китай, Япония, Монголия - эти страны славятся своими школами бокса.После квалификационных боев семь представителей Узбекистана вышли в решающий этап состязаний. В этом году члены узбекистанской женской сборной по боксу, претендующие на золотую медаль, численно превосходят узбекских мужчин-боксеров.Так, среди мужчин за золотые медали поборятся следующие спортсмены:Среди женщин из из узбекистанок за первые места сразятся:Также спортсмены из Узбекистана уже завоевали бронзовые награды в следующих весовых категориях. Среди мужчин это:Среди женщин бронзовыми призерами стали:Читайте также:
нур-султан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/04/25877943_60:0:1220:870_1920x0_80_0_0_490f42a18c1783f1b80c4223ea79a64a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, узбекистан, боксер, бокс, нур-султан
Узбекистанские боксеры штурмуют "Кубок Елорды" в Казахстане
Соревнования по боксу проходят в столице Казахстана.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik.
Спортсмены из Узбекистана принимают участие в турнире по боксу "Кубок Елорды", который проходит в Нур-Султане. Об этом сообщает пресс-служба
Национального Олимпийского комитета республики.
В соревнованиях принимают участие представители более десяти стран, среди которых Куба, Индия, Китай, Япония, Монголия - эти страны славятся своими школами бокса.
После квалификационных боев семь представителей Узбекистана вышли в решающий этап состязаний. В этом году члены узбекистанской женской сборной по боксу, претендующие на золотую медаль, численно превосходят узбекских мужчин-боксеров.
Так, среди мужчин за золотые медали поборятся следующие спортсмены:
-48 кг, Асилбек Джалилов;
-75 кг, Саиджамшид Джафаров;
+92 кг, Лазизбек Мулложонов.
Среди женщин из из узбекистанок за первые места сразятся:
-50 кг, Сабина Бобокулова;
-57 кг, Ситора Турдибекова.
Также спортсмены из Узбекистана уже завоевали бронзовые награды в следующих весовых категориях. Среди мужчин это:
-51 кг, Шахзод Музаффаров;
-57 кг, Дилшод Абдумуродов;
-60 кг, Адхамжон Мухиддинов;
-63.5 кг, Мужибилло Турсунов;
+92 кг, Джахонгир Зокиров.
Среди женщин бронзовыми призерами стали:
-66 кг, Навбахор Хамидова