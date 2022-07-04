https://uz.sputniknews.ru/20220704/uzbekistanskie-boksery-shturmuyut-kubok-elordy-v-kazaxstane-25893028.html

Узбекистанские боксеры штурмуют "Кубок Елорды" в Казахстане

Узбекистанские боксеры штурмуют "Кубок Елорды" в Казахстане

Соревнования по боксу проходят в столице Каазахстана.

2022-07-04T19:17+0500

2022-07-04T19:17+0500

2022-07-04T19:17+0500

спорт

казахстан

узбекистан

боксер

бокс

нур-султан

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Спортсмены из Узбекистана принимают участие в турнире по боксу "Кубок Елорды", который проходит в Нур-Султане. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.В соревнованиях принимают участие представители более десяти стран, среди которых Куба, Индия, Китай, Япония, Монголия - эти страны славятся своими школами бокса.После квалификационных боев семь представителей Узбекистана вышли в решающий этап состязаний. В этом году члены узбекистанской женской сборной по боксу, претендующие на золотую медаль, численно превосходят узбекских мужчин-боксеров.Так, среди мужчин за золотые медали поборятся следующие спортсмены:Среди женщин из из узбекистанок за первые места сразятся:Также спортсмены из Узбекистана уже завоевали бронзовые награды в следующих весовых категориях. Среди мужчин это:Среди женщин бронзовыми призерами стали:Читайте также:

нур-султан

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казахстан, узбекистан, боксер, бокс, нур-султан