https://uz.sputniknews.ru/20220705/v-tadjikistane-proizoshlo-zemletryasenie-25911524.html
В Таджикистане произошло землетрясение
В Таджикистане произошло землетрясение
По данным сейсмологов, расстояние от эпицентра до Ташкента составило 450 км в юго-восточном направлении.
2022-07-05T11:41+0500
2022-07-05T11:41+0500
2022-07-05T11:41+0500
происшествия
таджикистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. На территории соседнего Таджикистана произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.Подземные толчки зарегистрированы 5 июля в 10.08 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 450 км от Ташкента и на глубине 148 км.Магнитуда колебаний составила 4,1 баллов.Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Читайте также: Узбекские повара стали призерами кулинарного чемпионата в Дагестане
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таджикистан, землетрясение
В Таджикистане произошло землетрясение
По данным сейсмологов, расстояние от эпицентра до Ташкента составило 450 км в юго-восточном направлении.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
На территории соседнего Таджикистана произошло землетрясение, сообщает
Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.
Подземные толчки зарегистрированы 5 июля в 10.08 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 450 км от Ташкента и на глубине 148 км.
Магнитуда колебаний составила 4,1 баллов.
Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.