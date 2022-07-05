https://uz.sputniknews.ru/20220705/v-tadjikistane-proizoshlo-zemletryasenie-25911524.html

В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане произошло землетрясение

По данным сейсмологов, расстояние от эпицентра до Ташкента составило 450 км в юго-восточном направлении.

2022-07-05T11:41+0500

2022-07-05T11:41+0500

2022-07-05T11:41+0500

происшествия

таджикистан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. На территории соседнего Таджикистана произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.Подземные толчки зарегистрированы 5 июля в 10.08 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 450 км от Ташкента и на глубине 148 км.Магнитуда колебаний составила 4,1 баллов.Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Читайте также: Узбекские повара стали призерами кулинарного чемпионата в Дагестане

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таджикистан, землетрясение