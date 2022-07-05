https://uz.sputniknews.ru/20220705/video-rossiya-ostaetsya-samoy-prityagatelnoy-stranoy-dlya-migrantov---poletaev-25929990.html

Видео: Россия остается самой притягательной страной для мигрантов - Полетаев

Видео: Россия остается самой притягательной страной для мигрантов - Полетаев

Что в РФ привлекает узбекистанцев в России и почему поток мигрантов не снизился, несмотря на пандемию и санкционные ограничения, в интервью Sputnik рассказал эксперт РАН.

2022-07-05T22:30+0500

2022-07-05T22:30+0500

2022-07-05T22:30+0500

видео

россия

трудовые мигранты

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Специалисты из Узбекистана все более востребованы в российском бизнесе. Инженеры, программисты, медики получают хорошие места и достойный заработок в России.Ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, к.э.н. Дмитрий Полетаев рассказал, почему Россия продолжает оставаться для иностранцев привлекательной страной.Чем вызван такой спрос на иностранных работников? Как развивается промышленная кооперация Москвы и Ташкента? Почему меняется структура миграции в России? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, трудовые мигранты, видео