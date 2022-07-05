https://uz.sputniknews.ru/20220705/video-rossiya-ostaetsya-samoy-prityagatelnoy-stranoy-dlya-migrantov---poletaev-25929990.html
Видео: Россия остается самой притягательной страной для мигрантов - Полетаев
Видео: Россия остается самой притягательной страной для мигрантов - Полетаев
Что в РФ привлекает узбекистанцев в России и почему поток мигрантов не снизился, несмотря на пандемию и санкционные ограничения, в интервью Sputnik рассказал эксперт РАН.
2022-07-05T22:30+0500
2022-07-05T22:30+0500
2022-07-05T22:30+0500
видео
россия
трудовые мигранты
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Специалисты из Узбекистана все более востребованы в российском бизнесе. Инженеры, программисты, медики получают хорошие места и достойный заработок в России.Ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, к.э.н. Дмитрий Полетаев рассказал, почему Россия продолжает оставаться для иностранцев привлекательной страной.Чем вызван такой спрос на иностранных работников? Как развивается промышленная кооперация Москвы и Ташкента? Почему меняется структура миграции в России? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, трудовые мигранты, видео
Видео: Россия остается самой притягательной страной для мигрантов - Полетаев
Что в РФ привлекает узбекистанцев в России и почему поток мигрантов не снизился, несмотря на пандемию и санкционные ограничения, в интервью Sputnik рассказал эксперт РАН.
Специалисты из Узбекистана все более востребованы в российском бизнесе. Инженеры, программисты, медики получают хорошие места и достойный заработок в России.
Ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, к.э.н. Дмитрий Полетаев рассказал, почему Россия продолжает оставаться для иностранцев привлекательной страной.
"Во-первых, в Россию мигрантов привлекает крепкий рубль и выгодные заработки. Во-вторых, постепенно либерализуется миграционный режим. И в-третьих, думаю, что будет решаться вопрос с временной регистрацией иностранцев. Это тоже немаловажный фактор", - сказал он.
Чем вызван такой спрос на иностранных работников? Как развивается промышленная кооперация Москвы и Ташкента? Почему меняется структура миграции в России? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью
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