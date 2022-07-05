https://uz.sputniknews.ru/20220705/video-u-rossii-est-potentsial-dlya-rosta-zapad-jdut-gody-krizisa-25915675.html
Видео: у России есть потенциал для роста, Запад ждут годы кризиса
Видео: у России есть потенциал для роста, Запад ждут годы кризиса
Экономист Хазин рассказал о перспективах РФ и судьбе Европы.
2022-07-05T15:06+0500
2022-07-05T15:06+0500
2022-07-05T15:06+0500
видео
эксперт
экономика
запад
кризис
россия
сша
европа
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России нужно развивать свою промышленность, ведь именно это поможет стране занять лидирующие позиции в новом экономическом миропорядке, рассказал в разговоре со "Sputnik на русском" экономист Михаил Хазин.Читайте также:Видео: военный эксперт предсказал печальное будущее Украины уже совсем скороВремя Ч: военный эксперт — о целях Польши на Украине и планах США в Тайване
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эксперт, экономика, запад, кризис, видео, россия, сша, европа
Видео: у России есть потенциал для роста, Запад ждут годы кризиса
Хватит ли рынков для сбыта российских товаров? Какая судьба ждет США и Западную Европу? Что станет главным ресурсом в будущем мире? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
России нужно развивать свою промышленность, ведь именно это поможет стране занять лидирующие позиции в новом экономическом миропорядке, рассказал в разговоре со "Sputnik на русском"
экономист Михаил Хазин.