https://uz.sputniknews.ru/20220705/video-u-rossii-est-potentsial-dlya-rosta-zapad-jdut-gody-krizisa-25915675.html

Видео: у России есть потенциал для роста, Запад ждут годы кризиса

Видео: у России есть потенциал для роста, Запад ждут годы кризиса

Экономист Хазин рассказал о перспективах РФ и судьбе Европы.

2022-07-05T15:06+0500

2022-07-05T15:06+0500

2022-07-05T15:06+0500

видео

эксперт

экономика

запад

кризис

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сша

европа

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России нужно развивать свою промышленность, ведь именно это поможет стране занять лидирующие позиции в новом экономическом миропорядке, рассказал в разговоре со "Sputnik на русском" экономист Михаил Хазин.Читайте также:Видео: военный эксперт предсказал печальное будущее Украины уже совсем скороВремя Ч: военный эксперт — о целях Польши на Украине и планах США в Тайване

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эксперт, экономика, запад, кризис, видео, россия, сша, европа