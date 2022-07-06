https://uz.sputniknews.ru/20220706/alixanov-oschutil-ruku-ssha-v-situatsii-s-tranzitom-v-kaliningrad-25934030.html

Алиханов "ощутил руку США" в ситуации с транзитом в Калининград

Алиханов "ощутил руку США" в ситуации с транзитом в Калининград

Вильнюс не руководствуется интересами граждан своей страны.

2022-07-06T10:15+0500

2022-07-06T10:15+0500

2022-07-06T10:15+0500

россия

калининград

сша

литва

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил ответственность США в истории с ограничением транзита через Литву, передает РИА Новости.До этого замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, говоря об ограничении транзита в российскую область, отметил, что Евросоюз не подталкивал Литву к таким действиям, так что скорее всего, по его мнению, это "прилетело" из-за океана.Губернатор подчеркнул, что если бы Вильнюс руководствовался интересами граждан своей страны, таких решений бы не принимали.Европейский союз прекратил пропуск грузового автотранспорта, зарегистрированного в России, с начала апреля. Но для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Теперь объявленный Литвой запрет касается перевозки всех грузов, попавших под санкции ЕС. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50% всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов отметил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Доставка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что теперь "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.Читайте также:Губернатор Калининграда предупредил ЕС о "крайнем ответе" на блокировку транзита

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