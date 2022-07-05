https://uz.sputniknews.ru/20220705/gubernator-kaliningrada-predupredil-es-o-kraynem-otvete-na-blokirovku-trnazita-25916175.html
Губернатор Калининграда предупредил ЕС о "крайнем ответе" на блокировку транзита
Губернатор Калининграда предупредил ЕС о "крайнем ответе" на блокировку транзита
Литовские железные дороги с 18 июля прекратили транзит в Калининград ряда товаров, которые попали под санкции Евросоюза.
2022-07-05T13:44+0500
2022-07-05T13:44+0500
2022-07-05T14:03+0500
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калининград
ес
блокировка
транзит
санкции
евросоюз
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил "крайний ответ" экономического характера в случае, если Европейский Союз продолжить блокировать транзит. Он подчеркнул, что европейцы действуют вражеским образом, блокируя транзит и тем самым ухудшая жизнь миллиона человек.Напомним: Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, которые попали под санкции Европесйкого союза. Так, под запрет попали стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие. Суммарно данные категории грузов составляют около 50% всего транзита в регион.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Читайте также:
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калининград, ес, блокировка, транзит, санкции, евросоюз, литва
Губернатор Калининграда предупредил ЕС о "крайнем ответе" на блокировку транзита
13:44 05.07.2022 (обновлено: 14:03 05.07.2022)
Литовские железные дороги с 18 июля прекратили транзит в Калининград ряда товаров, которые попали под санкции Евросоюза.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил "крайний ответ" экономического характера в случае, если Европейский Союз продолжить блокировать транзит. Он подчеркнул, что европейцы действуют вражеским образом, блокируя транзит и тем самым ухудшая жизнь миллиона человек.
"Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать. Надеюсь на их благоразумие", - цитирует главу региона РИА Новости
.
Напомним: Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, которые попали под санкции Европесйкого союза. Так, под запрет попали стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие. Суммарно данные категории грузов составляют около 50% всего транзита в регион.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.