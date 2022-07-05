https://uz.sputniknews.ru/20220705/gubernator-kaliningrada-predupredil-es-o-kraynem-otvete-na-blokirovku-trnazita-25916175.html

Губернатор Калининграда предупредил ЕС о "крайнем ответе" на блокировку транзита

Губернатор Калининграда предупредил ЕС о "крайнем ответе" на блокировку транзита

Литовские железные дороги с 18 июля прекратили транзит в Калининград ряда товаров, которые попали под санкции Евросоюза.

2022-07-05T13:44+0500

2022-07-05T13:44+0500

2022-07-05T14:03+0500

россия

калининград

ес

блокировка

транзит

санкции

евросоюз

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/837/68/8376841_0:144:3000:1832_1920x0_80_0_0_53c5532c65fa78e3038e00263b12b923.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил "крайний ответ" экономического характера в случае, если Европейский Союз продолжить блокировать транзит. Он подчеркнул, что европейцы действуют вражеским образом, блокируя транзит и тем самым ухудшая жизнь миллиона человек.Напомним: Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, которые попали под санкции Европесйкого союза. Так, под запрет попали стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие. Суммарно данные категории грузов составляют около 50% всего транзита в регион.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Читайте также:

россия

литва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

калининград, ес, блокировка, транзит, санкции, евросоюз, литва