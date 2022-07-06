https://uz.sputniknews.ru/20220706/ansambl-iz-uzbekistana-zanyal-prizovye-mesta-na-mejdunarodnom-festivale-25931938.html

Ансамбль из Узбекистана занял призовые места на международном фестивале

Ансамбль из Узбекистана занял призовые места на международном фестивале

Фольклорный коллектив детской школы "Баркамол авлод" привез из Испании восемь дипломов международного образца.

2022-07-06T09:54+0500

2022-07-06T09:54+0500

2022-07-06T09:54+0500

культура

ансамбль

конкурс

фестиваль

испания

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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Фольклорный коллектив из Узбекистана завоевал призовые места на международном конкурсе в Испании, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.Участники детского фольклорного ансамбля "Замин" республиканской детской школы "Баркамол авлод" выступили на Международном фестивале Grand Calella Folk, проходившем в городе Калелья, Испания.Фестиваль собрал фольклорные коллективы из 15 стран. По итогам конкурса восемь узбекистанских артистов завоевали дипломы международного образца.Еще одна группа молодых артистов из Узбекистана в настоящее время находится в Бишкеке, где принимает участие в проекте "Международная школа Станиславского", организованном "Россотрудничеством" и Российским институтом театрального искусства.В течение пяти дней молодых артистов из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана ждет интенсивное обучение с мастер-классами от преподавателей ГИТИСа. Оно будет проходить не только по системе Станиславского, но и по новым техникам.Читайте также: Узбекистанские артисты посетили Международную школу Станиславского — видео

испания

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ансамбль, конкурс, фестиваль, испания