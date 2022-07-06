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Ансамбль из Узбекистана занял призовые места на международном фестивале
Ансамбль из Узбекистана занял призовые места на международном фестивале
Фольклорный коллектив детской школы "Баркамол авлод" привез из Испании восемь дипломов международного образца.
2022-07-06T09:54+0500
2022-07-06T09:54+0500
культура
ансамбль
конкурс
фестиваль
испания
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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Фольклорный коллектив из Узбекистана завоевал призовые места на международном конкурсе в Испании, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.Участники детского фольклорного ансамбля "Замин" республиканской детской школы "Баркамол авлод" выступили на Международном фестивале Grand Calella Folk, проходившем в городе Калелья, Испания.Фестиваль собрал фольклорные коллективы из 15 стран. По итогам конкурса восемь узбекистанских артистов завоевали дипломы международного образца.Еще одна группа молодых артистов из Узбекистана в настоящее время находится в Бишкеке, где принимает участие в проекте "Международная школа Станиславского", организованном "Россотрудничеством" и Российским институтом театрального искусства.В течение пяти дней молодых артистов из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана ждет интенсивное обучение с мастер-классами от преподавателей ГИТИСа. Оно будет проходить не только по системе Станиславского, но и по новым техникам.Читайте также: Узбекистанские артисты посетили Международную школу Станиславского — видео
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ансамбль, конкурс, фестиваль, испания

Ансамбль из Узбекистана занял призовые места на международном фестивале

09:54 06.07.2022
© Пресс-служба министерства народного образования УзбекистанаУчастники детского фольклорного ансамбля "Замин" республиканской детской школы "Баркамол авлод"
Участники детского фольклорного ансамбля Замин республиканской детской школы Баркамол авлод - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2022
© Пресс-служба министерства народного образования Узбекистана
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Фольклорный коллектив детской школы "Баркамол авлод" привез из Испании восемь дипломов международного образца.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Фольклорный коллектив из Узбекистана завоевал призовые места на международном конкурсе в Испании, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.
Участники детского фольклорного ансамбля "Замин" республиканской детской школы "Баркамол авлод" выступили на Международном фестивале Grand Calella Folk, проходившем в городе Калелья, Испания.
Фестиваль собрал фольклорные коллективы из 15 стран. По итогам конкурса восемь узбекистанских артистов завоевали дипломы международного образца.
Еще одна группа молодых артистов из Узбекистана в настоящее время находится в Бишкеке, где принимает участие в проекте "Международная школа Станиславского", организованном "Россотрудничеством" и Российским институтом театрального искусства.
В течение пяти дней молодых артистов из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана ждет интенсивное обучение с мастер-классами от преподавателей ГИТИСа. Оно будет проходить не только по системе Станиславского, но и по новым техникам.
Читайте также:
Узбекистанские артисты посетили Международную школу Станиславского — видео
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