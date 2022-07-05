https://uz.sputniknews.ru/20220705/uzbekistanskie-artisty-posetili-mejdunarodnuyu-shkolu-stanislavskogo---video-25928302.html
Узбекистанские артисты посетили Международную школу Станиславского - видео
Узбекистанские артисты посетили Международную школу Станиславского - видео
Для обучения прибыли педагоги российского ГИТИСа.
2022-07-05T19:48+0500
2022-07-05T19:48+0500
2022-07-05T19:55+0500
общество
кыргызстан
школа
образование
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Бишкеке запустили культурный проект "Международная школа Станиславского", передает фонд "Русский мир".Организаторами проекта выступили Россотрудничество и Российский институт театрального искусства — ГИТИС при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана.В течение пяти дней молодых артистов из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана ждет интенсивное обучение с мастер-классами от преподавателей ГИТИСа. Обучение будет проходить не только по системе Станиславского, но и по новым техникам.Также организаторы сообщили, что курсы будут открыты для вольнослушателей. Данное решение приняли из-за огромного количества заявок на обучение.Ранее в Узбекистан приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими получить высшее образование в России.Читайте также:ВГИК объявил набор студентов на будущий годВидео: как АГМК и “МИСиС” будут совместно внедрять научные технологии
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кыргызстан, школа, образование
Узбекистанские артисты посетили Международную школу Станиславского - видео
19:48 05.07.2022 (обновлено: 19:55 05.07.2022)
Для обучения молодых специалистов в столицу Кыргызстана прибыли педагоги российского ГИТИСа.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
В Бишкеке запустили культурный проект "Международная школа Станиславского", передает фонд "Русский мир".
Организаторами проекта выступили Россотрудничество и Российский институт театрального искусства — ГИТИС при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана.
В течение пяти дней молодых артистов из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана ждет интенсивное обучение с мастер-классами от преподавателей ГИТИСа. Обучение будет проходить не только по системе Станиславского, но и по новым техникам.
Также организаторы сообщили, что курсы будут открыты для вольнослушателей. Данное решение приняли из-за огромного количества заявок на обучение.
Ранее в Узбекистан приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими получить высшее образование в России.