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https://uz.sputniknews.ru/20220706/azimut-priletel-iz-mineralnyx-vod-v-urgench--video-25941778.html
“Азимут” прилетел из Минеральных Вод в Ургенч — видео
“Азимут” прилетел из Минеральных Вод в Ургенч — видео
Авиакомпания "Азимут" связала прямым авиасообщением Минеральные Воды и Ургенч.
2022-07-06T12:27+0500
2022-07-06T12:27+0500
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ургенч
минеральная вода
самолет
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Самолет российской авиакомпании "Азимут" приземлился в международном аэропорту Ургенча шестого июля в 03.04 с 92 пассажирами на борту, сообщает корреспондент Sputnik. Воздушное судно, совершившее первый пассажирский рейс по маршруту Минеральные Воды – Ургенч – Минеральные Воды, торжественно встретили водной аркой.В терминале аэропорта "Ургенч" представители авиакомпании "Азимут" по устоявшейся традиции поздравили пассажира, который первым приобрел авиабилет на данный рейс. Счастливым пассажиром стала Наргиза Муратова, которой торжественно вручили сертификат на авиабилеты на двоих по маршрутам авиакомпании в обе стороны, действительный до конца этого года.По направлению Минеральные Воды – Ургенч – Минеральные Воды самолеты SU-95 будут летать регулярно один раз в неделю по средам. Также в ближайшее время авиакомпания планирует запустить авиарейсы из Минеральных Вод в Ташкент.Читайте также:Время работы аэропорта в Нукусе ограничено
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ургенч, минеральная вода, самолет

“Азимут” прилетел из Минеральных Вод в Ургенч — видео

12:27 06.07.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Авиакомпания "Азимут" связала прямым авиасообщением Минеральные Воды и Ургенч.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Самолет российской авиакомпании "Азимут" приземлился в международном аэропорту Ургенча шестого июля в 03.04 с 92 пассажирами на борту, сообщает корреспондент Sputnik.
Воздушное судно, совершившее первый пассажирский рейс по маршруту Минеральные Воды – Ургенч – Минеральные Воды, торжественно встретили водной аркой.
В терминале аэропорта "Ургенч" представители авиакомпании "Азимут" по устоявшейся традиции поздравили пассажира, который первым приобрел авиабилет на данный рейс.
Счастливым пассажиром стала Наргиза Муратова, которой торжественно вручили сертификат на авиабилеты на двоих по маршрутам авиакомпании в обе стороны, действительный до конца этого года.
По направлению Минеральные Воды – Ургенч – Минеральные Воды самолеты SU-95 будут летать регулярно один раз в неделю по средам.
Также в ближайшее время авиакомпания планирует запустить авиарейсы из Минеральных Вод в Ташкент.
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Время работы аэропорта в Нукусе ограничено
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