https://uz.sputniknews.ru/20220704/vremya-raboty-aeroporta-v-nukuse-ogranicheno-25872001.html

Время работы аэропорта в Нукусе ограничено

Время работы аэропорта в Нукусе ограничено

Связано это с введением чрезвычайного положения в Каракалпакстане

2022-07-04T00:56+0500

2022-07-04T00:56+0500

2022-07-04T00:56+0500

общество

самолет

нукус

рейс

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ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. Время работы аэропорта в Нукусе ограничено, сообщает пресс-служба АО "Uzbekistan Airports".Связано это с введением чрезвычайного положения в Каракалпакстане и выполнением указа Президента.Всех пассажиров отмененных рейсов доставят по маршруту Ташкент-Нукус-Ташкент 4 июля. Как сообщает пресс-служба, авиакомпания уже предупредила об этом всех пассажиров.Ранее мы сообщали об отмене рейса пассажирского поезда "Нукус — Бейнеу" и риостановке работы пункта пропуска "Даут-ата -Тажен" на границе Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Издан указ о чрезвычайном положении в Каракалпакстане — подробности

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самолет, нукус, рейс