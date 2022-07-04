https://uz.sputniknews.ru/20220704/vremya-raboty-aeroporta-v-nukuse-ogranicheno-25872001.html
Время работы аэропорта в Нукусе ограничено
Время работы аэропорта в Нукусе ограничено
Связано это с введением чрезвычайного положения в Каракалпакстане
2022-07-04T00:56+0500
2022-07-04T00:56+0500
2022-07-04T00:56+0500
общество
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нукус
рейс
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ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. Время работы аэропорта в Нукусе ограничено, сообщает пресс-служба АО "Uzbekistan Airports".Связано это с введением чрезвычайного положения в Каракалпакстане и выполнением указа Президента.Всех пассажиров отмененных рейсов доставят по маршруту Ташкент-Нукус-Ташкент 4 июля. Как сообщает пресс-служба, авиакомпания уже предупредила об этом всех пассажиров.Ранее мы сообщали об отмене рейса пассажирского поезда "Нукус — Бейнеу" и риостановке работы пункта пропуска "Даут-ата -Тажен" на границе Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Издан указ о чрезвычайном положении в Каракалпакстане — подробности
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самолет, нукус, рейс
Время работы аэропорта в Нукусе ограничено
Связано это с введением чрезвычайного положения в Каракалпакстане
ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik.
Время работы аэропорта в Нукусе ограничено, сообщает пресс-служба АО "Uzbekistan Airports"
.
Связано это с введением чрезвычайного положения в Каракалпакстане и выполнением указа Президента.
"Работа аэропорта "Нукус" ограничена на время действия комендантского часа с 21:00 до 07:00. В связи с этим рейсы HY017/HY018 авиакомпании "Uzbekistan Airways", запланированные на 3 июля 2022 года по направлению Ташкент – Нукус – Ташкент, отменены", - говорится в официальном сообщении компании.
Всех пассажиров отмененных рейсов доставят по маршруту Ташкент-Нукус-Ташкент 4 июля. Как сообщает пресс-служба, авиакомпания уже предупредила об этом всех пассажиров.
Ранее мы сообщали об отмене рейса пассажирского поезда "Нукус — Бейнеу" и риостановке работы пункта пропуска "Даут-ата -Тажен" на границе Узбекистана и Казахстана.