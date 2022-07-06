https://uz.sputniknews.ru/20220706/esli-popytki-isklyuchit-rossiyu-byli-indoneziya-ne-otreagirovala--lavrov-25951093.html

Если попытки исключить Россию были, Индонезия не отреагировала – Лавров

Если попытки исключить Россию были, Индонезия не отреагировала – Лавров

Министр иностранных дел РФ подтвердил получение приглашений на заседание Совета министров на Бали и на ноябрьский саммит G20.

2022-07-06T15:27+0500

2022-07-06T15:27+0500

2022-07-06T15:27+0500

россия

сергей лавров

саммит

индонезия

россия

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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил свое участие в предстоящих мероприятиях в рамках G20.Выступая перед журналистами по итогам своего визита во Вьетнам и переговоров со своим вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном, глава МИД России затронул также предстоящий саммит глав дипломатических ведомств на Бали.Отвечая на вопрос, не было ли попыток западных стран исключить его из списка участников саммита, Лавров заявил, что получил официальное приглашение на мероприятие.По словам Лаврова, в ходе заседания все делегации будут следовать утвержденной повестке. Российская делегация проведет и ряд двусторонних встреч. Однако с кем планируются встречи российский министр раскрывать не стал.Лавров также выразил благодарность Вьетнаму за "взвешенную объективную позицию" по ситуации на Украине."Мы обсуждали все, включая ситуацию, проистекающую из западной политики, создающей угрозу для Российской Федерации на украинской земле, западной поддержки неонацистской политики киевского режима, откровенно русофобской политики. Я выразил благодарность за сбалансированную объективную политику Вьетнама и отказ присоединяться к антироссийским санкциям", - заявил он.Читайте также: Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, объективно рассказывающих об Украине

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сергей лавров, саммит, индонезия, россия