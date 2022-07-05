https://uz.sputniknews.ru/20220705/lavrov-zapad-perekryvaet-rabotu-smi-obektivno-rasskazyvayuschix-ob-ukraine-25911883.html
Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, объективно рассказывающих об Украине
Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, объективно рассказывающих об Украине
Об этом глава МИД России заявил в ходе визита в Улан-Батор.
2022-07-05T11:21+0500
2022-07-05T11:21+0500
2022-07-05T11:21+0500
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сергей лавров
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украина
мид россии
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Запад делает все возможное, чтобы перекрыть работу СМИ, которые объективно освещают события на Украине, сообщил в ходе визита в столицу Монголии министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что подробно проинформировал монгольских партнеров о ходе специальной военной операции России на Украине.На пресс-конференции по итогам встречи с монгольским коллегой Батмунхийном Батцэцэгом глава МИД России Лавров заявил следующее:Читайте также:
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сергей лавров, запад, сми, украина, мид россии
Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, объективно рассказывающих об Украине
Об этом глава МИД России заявил в ходе визита в Улан-Батор.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Запад делает все возможное, чтобы перекрыть работу СМИ, которые объективно освещают события на Украине, сообщил в ходе визита в столицу Монголии министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что подробно проинформировал монгольских партнеров о ходе специальной военной операции России на Украине.
"Мы заинтересованы в том, чтобы факты о том, как вели себя и продолжают вести себя на Украине представители киевского режима, были доступны широкой мировой общественности", - цитирует Лаврова РИА Новости.
На пресс-конференции по итогам встречи с монгольским коллегой Батмунхийном Батцэцэгом глава МИД России Лавров заявил следующее:
"К сожалению, Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, которые предоставляют объективные сведения о происходящем."