https://uz.sputniknews.ru/20220705/lavrov-zapad-perekryvaet-rabotu-smi-obektivno-rasskazyvayuschix-ob-ukraine-25911883.html

Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, объективно рассказывающих об Украине

Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, объективно рассказывающих об Украине

Об этом глава МИД России заявил в ходе визита в Улан-Батор.

2022-07-05T11:21+0500

2022-07-05T11:21+0500

2022-07-05T11:21+0500

россия

сергей лавров

запад

сми

украина

мид россии

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Запад делает все возможное, чтобы перекрыть работу СМИ, которые объективно освещают события на Украине, сообщил в ходе визита в столицу Монголии министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что подробно проинформировал монгольских партнеров о ходе специальной военной операции России на Украине.На пресс-конференции по итогам встречи с монгольским коллегой Батмунхийном Батцэцэгом глава МИД России Лавров заявил следующее:Читайте также:

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сергей лавров, запад, сми, украина, мид россии