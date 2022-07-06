https://uz.sputniknews.ru/20220706/grafik-raboty-avtobusov-v-prazdnichnye-dni-v-tashkente--25953411.html

График работы автобусов в праздничные дни в Ташкенте

График работы автобусов в праздничные дни в Ташкенте

В 2022 году первый день Курбан-байрама выпадает на 9 июля.

2022-07-06T17:19+0500

2022-07-06T17:19+0500

2022-07-06T17:19+0500

общество

автобусы

ташкент

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В честь праздника Курбан хайит узбекистанцы отдохнут четыре дня. На время праздничных выходных общественный транспорт столицы изменит свое расписание. Об этом сообщает Podrobno.uz.Автобусы будут ходить по следующему расписанию:Напомним: Суббота, 16 июля, объявлена рабочим днем. В этот день автобусы будут курсировать по обычному графику для рабочих дней.Читайте также: Известна дата праздника Курбан-байрамКурбан-байрам-2022: что необходимо знать

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автобусы, ташкент