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График работы автобусов в праздничные дни в Ташкенте
График работы автобусов в праздничные дни в Ташкенте
В 2022 году первый день Курбан-байрама выпадает на 9 июля.
2022-07-06T17:19+0500
2022-07-06T17:19+0500
2022-07-06T17:19+0500
общество
автобусы
ташкент
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В честь праздника Курбан хайит узбекистанцы отдохнут четыре дня. На время праздничных выходных общественный транспорт столицы изменит свое расписание. Об этом сообщает Podrobno.uz.Автобусы будут ходить по следующему расписанию:Напомним: Суббота, 16 июля, объявлена рабочим днем. В этот день автобусы будут курсировать по обычному графику для рабочих дней.Читайте также: Известна дата праздника Курбан-байрамКурбан-байрам-2022: что необходимо знать
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автобусы, ташкент
График работы автобусов в праздничные дни в Ташкенте
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в 2022 году первый день Курбан-байрама выпадает на 9 июля.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В честь праздника Курбан хайит узбекистанцы отдохнут четыре дня. На время праздничных выходных общественный транспорт столицы изменит свое расписание. Об этом сообщает Podrobno.uz.
Автобусы будут ходить по следующему расписанию:
9 -10 июля (суббота и воскресенье) – праздничные выходные, автобусы будут следовать по маршрутам обычного графика по воскресеньям. Количество автобусов будет сокращено.
11-12 июля (понедельник и вторник) - дополнительные выходные дни, автобусы будут следовать по маршрутам обычного графика по субботам. Количество автобусов будет сокращено, однако их будет больше, чем по воскресеньям.
Напомним: Суббота, 16 июля, объявлена рабочим днем. В этот день автобусы будут курсировать по обычному графику для рабочих дней.