https://uz.sputniknews.ru/20220706/greko-rimskie-bortsy-iz-uzbekistana-zavoevali-medali-na-cha-25954108.html
Греко-римские борцы из Узбекистана завоевали медали на ЧА
Греко-римские борцы из Узбекистана завоевали медали на ЧА
Молодые греко-римские борцы Узбекистана стартовали на чемпионате Азии.
2022-07-06T18:18+0500
2022-07-06T18:18+0500
2022-07-06T18:18+0500
спорт
медали
греко-римская борьба
узбекистан
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Бахрейне начался чемпионат Азии по спортивной борьбе среди атлетов до 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана.По данным ведомства, в первый день соревнований спортсмены из Узбекистана завоевали четыре медали.В весовой категории до 77 кг Самандар Бобоназаров получил золотую медаль. Азаматжон Абдубаннобов (-87 кг) и Темурбек Насимов (-130 кг) стали вице-чемпионами турнира, а Алишер Ганиев (-55 кг) завоевал бронзовую медаль."В итоге, первый день завершился для представителей сборной Узбекистана довольно успешно, в её активе к этому моменту 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая медали", - заключили в ведомстве. Читайте также:Узбекистан намерен участвовать в II зимних спортивных играх "Дети Азии"
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медали, греко-римская борьба, узбекистан, чемпионат азии
Греко-римские борцы из Узбекистана завоевали медали на ЧА
Молодые греко-римские борцы республики стартовали на чемпионате Азии.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
В Бахрейне начался чемпионат Азии по спортивной борьбе среди атлетов до 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе
Национального олимпийского комитета Узбекистана.
По данным ведомства, в первый день соревнований спортсмены из Узбекистана завоевали четыре медали.
В весовой категории до 77 кг Самандар Бобоназаров получил золотую медаль. Азаматжон Абдубаннобов (-87 кг) и Темурбек Насимов (-130 кг) стали вице-чемпионами турнира, а Алишер Ганиев (-55 кг) завоевал бронзовую медаль.
"В итоге, первый день завершился для представителей сборной Узбекистана довольно успешно, в её активе к этому моменту 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая медали", - заключили в ведомстве.