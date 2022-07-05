https://uz.sputniknews.ru/20220705/uzbekistan-nameren-uchastvovat-vo-ii-zimnix-sportivnyx-igrax-deti-azii-25925361.html
Узбекистан намерен участвовать во II зимних спортивных играх "Дети Азии"
Узбекистан намерен участвовать во II зимних спортивных играх "Дети Азии"
II зимние спортивные игры "Дети Азии" пройдут в Кузбассе в 2023 году.
2022-07-05T20:52+0500
2022-07-05T20:52+0500
2022-07-05T20:52+0500
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узбекистан
зима
игры
дети
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Узбекистан планирует участвовать во II зимних спортивных играх "Дети Азии", следует из постановления президента страны Шавката Мирзиёева. Соревнования пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кемерово, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе.Таким образом, профильным ведомствам будет поручено провести учебно-тренировочные сборы для участия спортсменов в "Дети Азии". Сборная Узбекистана примет участие в соревнованиях в Кузбассе в рамках комплексной подготовки спортсменов к XXV зимним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.Сборная Узбекистана также принимала участие в I зимних спортивных играх "Дети Азии", которые проходили в Южно-Сахалинске в феврале 2019 года.Читайте также:
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узбекистан, зима, игры, дети, азия, спорт
Узбекистан намерен участвовать во II зимних спортивных играх "Дети Азии"
II зимние спортивные игры "Дети Азии" пройдут в Кузбассе в 2023 году.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
Узбекистан планирует участвовать во II зимних спортивных играх "Дети Азии", следует
из постановления президента страны Шавката Мирзиёева. Соревнования пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кемерово, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе.
"Формирование состава сборной команды для подготовки ко II международным зимним спортивным играм "Дети Азии" в 2023 году в Кемеровской области (Россия)", - говорится в тексте постановления.
Таким образом, профильным ведомствам будет поручено провести учебно-тренировочные сборы для участия спортсменов в "Дети Азии". Сборная Узбекистана примет участие в соревнованиях в Кузбассе в рамках комплексной подготовки спортсменов к XXV зимним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.
Сборная Узбекистана также принимала участие в I зимних спортивных играх "Дети Азии", которые проходили в Южно-Сахалинске в феврале 2019 года.