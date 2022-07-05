https://uz.sputniknews.ru/20220705/uzbekistan-nameren-uchastvovat-vo-ii-zimnix-sportivnyx-igrax-deti-azii-25925361.html

Узбекистан намерен участвовать во II зимних спортивных играх "Дети Азии"

Узбекистан намерен участвовать во II зимних спортивных играх "Дети Азии"

II зимние спортивные игры "Дети Азии" пройдут в Кузбассе в 2023 году.

2022-07-05T20:52+0500

2022-07-05T20:52+0500

2022-07-05T20:52+0500

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Узбекистан планирует участвовать во II зимних спортивных играх "Дети Азии", следует из постановления президента страны Шавката Мирзиёева. Соревнования пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кемерово, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе.Таким образом, профильным ведомствам будет поручено провести учебно-тренировочные сборы для участия спортсменов в "Дети Азии". Сборная Узбекистана примет участие в соревнованиях в Кузбассе в рамках комплексной подготовки спортсменов к XXV зимним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.Сборная Узбекистана также принимала участие в I зимних спортивных играх "Дети Азии", которые проходили в Южно-Сахалинске в феврале 2019 года.Читайте также:

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