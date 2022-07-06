https://uz.sputniknews.ru/20220706/kak-pravilno-vybrat-barashka-na-kurban-xayit-25954976.html

Как правильно выбрать барашка на Курбан Хайит

Как правильно выбрать барашка на Курбан Хайит

Подробно о том, как необходимо выбирать барашка для Курбан Хайита - читайте в нашем материале.

2022-07-06T20:00+0500

2022-07-06T20:00+0500

2022-07-06T20:00+0500

инфографика

курбан-хайит

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Ид аль-Адха или Курбан-байрам – один из главных праздников для всех мусульман мира, который знаменует окончание хаджа. Его отмечают через 70 дней после прихода праздника Ураза-байрам в память жертвоприношения Ибрахима (Авраама), которого исламский мир почитает как одного из пророков.Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день Жертвоприношения совершают символическое кидание камнями и таваф – семикратный обход вокруг Каабы.Так, от одной семьи, то есть от одного семейного бюджета, необходимо произвести заклание одного барашка. Сделать это необходимо сразу после праздничной молитвы и до захода солнца третьего дня. Наилучшим днем для жертвоприношения считают именно первый день.По мнению большинства авторитетных мусульманских ученых приношение животного в жертву является желательным (сунна), но не является обязательным (фард). Однако в исламе канонически порицаются те, кто обладают достаточными материальными средствами для жертвоприношения, но пренебрегают им.Как совершают обряд жертвоприношения?Для мусульман желательно совершать жертвоприношение самому – необходимо проговорить соответствующее намерение и перерезать основные артерии барана. При полном отсутствии умений в этом деле верующий может попросить другого сделать это.В случае, если нет никакой возможности присутствовать лично, то человек проговаривает намерение и отдает стоимость жертвенного животного и просит, чтобы принесли жертву от его имени.Если жертвоприношение совершает женщина, то желательным с ее стороны является попросить кого-то из мужчин принести животное в жертву от ее имени.Ученые сходятся во мнении, что жертвенными животными могут быть верблюды, буйволы, быки или коровы, а также бараны, овцы и козы. Возраст животного должен быть следующим:Изъяны, наличие которых делает недопустимым принесение животного в жертву:Изъяны, наличие которых допустимо:Если в процессе заклания животного выявили его беременность, то зародышу также необходимо перерезать основные артерии. Однако употреблять его мясо нельзя — его необходимо закопать в землю.Приносить животное в жертву можно сразу после завершения праздничной молитвы до захода солнца третьего дня. Совершить ритуал можно в любое время суток, однако наилучшим временем считается первый день.Если верующий приносит в жертву животное до того, как завершится самая ранняя праздничная молитва в одной из мечетей города, то оно не засчитывается как жертвенное, а приравнивается к обычному животному, зарезанному на мясо. В городе или селе, где нет мечети и праздничная молитва не совершается, время жертвоприношения начинается с появлением утренней зари.В том случае, если человек не успел приобрести барана и совершить жертвоприношение в отведенные для этого дни, при этом у него были необходимые материальные средства, то жертвоприношение совершать уже не нужно. Однако он сможет раздать средства, равные стоимости животного бедным и неимущим, если желает получить вознаграждение от Всевышнего.Что делать с мясом и шкурой жертвенного животного?Мясо жертвенного животного делится на три части и раздается следующим образом:Желательно, чтобы мясо, которое отдадут бедным и неимущим, составляло не менее трети от общего количества. При желании человек может раздать все мясо, кроме незначительной части, которую оставит себе и своей семье в качестве "табаррукя" (прошения благословения у Всевышнего).Продавать мясо жертвенного животного в исламе категорически запрещено.Продавать шкуру животного также является запретным действием. В таком случае жертва не будет засчитана. Ее можно передать, подарить, оставить для личного пользования или поменять на что-то еще или безвозмездно оставить на бойне.Также нельзя расплачиваться шкурой жертвенного животного за услуги мясника. Если шкура все-таки будет продана, то вырученные от нее средства необходимо раздать в качестве милостыни.Читайте также:

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