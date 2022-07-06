https://uz.sputniknews.ru/20220706/stalo-izvestno-vremya-prazdnichnogo-namaza-na-kurban-xayit-25933568.html
Стало известно время праздничного намаза на Курбан-хайит
Стало известно время праздничного намаза на Курбан-хайит
Управление мусульман Узбекистана объявило время праздничного намаза в мечетях Ташкента 9 июля.
2022-07-06T07:58+0500
2022-07-06T07:58+0500
2022-07-06T07:58+0500
общество
курбан-хайит
намаз
управление мусульман узбекистана
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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Управление мусульман Узбекистана объявило время праздничного намаза. Об этом сообщает информационное агентство "Дунё".Праздничный намаз в Курбан хайит в мечетях Ташкента начнется 9 июля в 05.20.В других регионах молитву начнут после восхода солнца с учетом разницы во времени, уточнили в агентстве.Читайте также: Даты выходных на Курбан хайит
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курбан-хайит, намаз, управление мусульман узбекистана
Стало известно время праздничного намаза на Курбан-хайит
Управление мусульман Узбекистана объявило время праздничного намаза в мечетях Ташкента 9 июля.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik.
Управление мусульман Узбекистана объявило время праздничного намаза. Об этом сообщает информационное агентство "Дунё
".
Праздничный намаз в Курбан хайит в мечетях Ташкента начнется 9 июля в 05.20.
В других регионах молитву начнут после восхода солнца с учетом разницы во времени, уточнили в агентстве.