https://uz.sputniknews.ru/20220706/stalo-izvestno-vremya-prazdnichnogo-namaza-na-kurban-xayit-25933568.html

Стало известно время праздничного намаза на Курбан-хайит

Стало известно время праздничного намаза на Курбан-хайит

Управление мусульман Узбекистана объявило время праздничного намаза в мечетях Ташкента 9 июля.

2022-07-06T07:58+0500

2022-07-06T07:58+0500

2022-07-06T07:58+0500

общество

курбан-хайит

намаз

управление мусульман узбекистана

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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Управление мусульман Узбекистана объявило время праздничного намаза. Об этом сообщает информационное агентство "Дунё".Праздничный намаз в Курбан хайит в мечетях Ташкента начнется 9 июля в 05.20.В других регионах молитву начнут после восхода солнца с учетом разницы во времени, уточнили в агентстве.Читайте также: Даты выходных на Курбан хайит

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курбан-хайит, намаз, управление мусульман узбекистана