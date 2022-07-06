https://uz.sputniknews.ru/20220706/matvienko-vysoko-otsenila-vzaimodeystvie-parlamentov-uzbekistana-i-rossii-25932777.html

Матвиенко высоко оценила взаимодействие парламентов Узбекистана и России

Матвиенко высоко оценила взаимодействие парламентов Узбекистана и России

Председатель Совета Федерации встретилась со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым.

2022-07-06T07:32+0500

2022-07-06T07:32+0500

2022-07-06T07:32+0500

политика

россия

узбекистан

валентина матвиенко

совет федерации федерального собрания рф

законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов в ходе визита в Москву встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда Федерального Собрания.Глава Совета Федерации высоко оценила межпарламентское взаимодействие двух стран.Валентина Матвиенко также отметила конструктивное партнерство между странами в ключевых международных и региональных организациях, таких как ООН, СНГ, ШОС, а также на новый парламентский диалоговый механизм в формате "Центральная Азия + Россия".Парламентарии обсудили текущие события на Украине, отношение России с европейскими международными структурами, парламентский контроль в сфере выполнения достигнутых межгосударственных договоренностей и законодательную деятельность.Читайте также: Путин выразил поддержку действиям Мирзиёева по ситуации в Нукусе

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россия, узбекистан, валентина матвиенко, совет федерации федерального собрания рф, законодательная палата олий мажлиса