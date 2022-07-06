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Матвиенко высоко оценила взаимодействие парламентов Узбекистана и России
Матвиенко высоко оценила взаимодействие парламентов Узбекистана и России
Председатель Совета Федерации встретилась со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым.
2022-07-06T07:32+0500
2022-07-06T07:32+0500
политика
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узбекистан
валентина матвиенко
совет федерации федерального собрания рф
законодательная палата олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов в ходе визита в Москву встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда Федерального Собрания.Глава Совета Федерации высоко оценила межпарламентское взаимодействие двух стран.Валентина Матвиенко также отметила конструктивное партнерство между странами в ключевых международных и региональных организациях, таких как ООН, СНГ, ШОС, а также на новый парламентский диалоговый механизм в формате "Центральная Азия + Россия".Парламентарии обсудили текущие события на Украине, отношение России с европейскими международными структурами, парламентский контроль в сфере выполнения достигнутых межгосударственных договоренностей и законодательную деятельность.Читайте также: Путин выразил поддержку действиям Мирзиёева по ситуации в Нукусе
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россия, узбекистан, валентина матвиенко, совет федерации федерального собрания рф, законодательная палата олий мажлиса

Матвиенко высоко оценила взаимодействие парламентов Узбекистана и России

07:32 06.07.2022
© Пресс-служба Совета Федерации Федерального СобранияПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2022
© Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания
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Председатель Совета Федерации встретилась со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов в ходе визита в Москву встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда Федерального Собрания.
Глава Совета Федерации высоко оценила межпарламентское взаимодействие двух стран.
"Развитие парламентской дипломатии стало приоритетным направлением взаимодействия России и Узбекистана, дополняющим связи по линии глав государств и правительств. Для нас важно, что между Россией и Узбекистаном создана солидная договорно-правовая база, насчитывающая около трехсот пятидесяти документов", — подчеркнула она.
Валентина Матвиенко также отметила конструктивное партнерство между странами в ключевых международных и региональных организациях, таких как ООН, СНГ, ШОС, а также на новый парламентский диалоговый механизм в формате "Центральная Азия + Россия".
"Придаем большое значение работе Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Уделяем внимание вопросам обмена опытом в законодательной сфере. Настроены на продолжение связей", — сказала Валентина Матвиенко.
Парламентарии обсудили текущие события на Украине, отношение России с европейскими международными структурами, парламентский контроль в сфере выполнения достигнутых межгосударственных договоренностей и законодательную деятельность.
Читайте также: Путин выразил поддержку действиям Мирзиёева по ситуации в Нукусе
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