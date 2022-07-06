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Матвиенко высоко оценила взаимодействие парламентов Узбекистана и России
Матвиенко высоко оценила взаимодействие парламентов Узбекистана и России
Председатель Совета Федерации встретилась со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым.
2022-07-06T07:32+0500
2022-07-06T07:32+0500
2022-07-06T07:32+0500
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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов в ходе визита в Москву встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда Федерального Собрания.Глава Совета Федерации высоко оценила межпарламентское взаимодействие двух стран.Валентина Матвиенко также отметила конструктивное партнерство между странами в ключевых международных и региональных организациях, таких как ООН, СНГ, ШОС, а также на новый парламентский диалоговый механизм в формате "Центральная Азия + Россия".Парламентарии обсудили текущие события на Украине, отношение России с европейскими международными структурами, парламентский контроль в сфере выполнения достигнутых межгосударственных договоренностей и законодательную деятельность.Читайте также: Путин выразил поддержку действиям Мирзиёева по ситуации в Нукусе
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россия, узбекистан, валентина матвиенко, совет федерации федерального собрания рф, законодательная палата олий мажлиса
Матвиенко высоко оценила взаимодействие парламентов Узбекистана и России
Председатель Совета Федерации встретилась со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik.
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов в ходе визита в Москву встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба
Совфеда Федерального Собрания.
Глава Совета Федерации высоко оценила межпарламентское взаимодействие двух стран.
"Развитие парламентской дипломатии стало приоритетным направлением взаимодействия России и Узбекистана, дополняющим связи по линии глав государств и правительств. Для нас важно, что между Россией и Узбекистаном создана солидная договорно-правовая база, насчитывающая около трехсот пятидесяти документов", — подчеркнула она.
Валентина Матвиенко также отметила конструктивное партнерство между странами в ключевых международных и региональных организациях, таких как ООН, СНГ, ШОС, а также на новый парламентский диалоговый механизм в формате "Центральная Азия + Россия".
"Придаем большое значение работе Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Уделяем внимание вопросам обмена опытом в законодательной сфере. Настроены на продолжение связей", — сказала Валентина Матвиенко.
Парламентарии обсудили текущие события на Украине, отношение России с европейскими международными структурами, парламентский контроль в сфере выполнения достигнутых межгосударственных договоренностей и законодательную деятельность.