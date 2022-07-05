https://uz.sputniknews.ru/20220705/putin-vyrazil-podderjku-deystviyam-mirziyoeva-po-situatsii-v-nukuse-25930793.html

Путин выразил поддержку действиям Мирзиёева по ситуации в Нукусе

Путин выразил поддержку действиям Мирзиёева по ситуации в Нукусе

В телефонном разговоре два президента обсудили активизацию двусторонних контактов и график предстоящих мероприятий.

2022-07-05T21:24+0500

2022-07-05T21:24+0500

2022-07-05T21:24+0500

политика

владимир путин

шавкат мирзиёев

узбекистан

россия

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку действиям Шавката Мирзиёева по стабилизации ситуации в Каракалпакстане, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Лидеры государств также рассмотрели вопросы укрепления узбекско-российских отношений, реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Шавката Мирзиёева в Москву в ноябре прошлого года.Президенты отметили активизацию двусторонних контактов. Так, с начала года объем взаимной торговли вырос на 35%, сообщили в пресс-службе. Обсудили стороны также региональную повестку и график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль считает ситуацию в Каракалпакстане "внутренним делом Узбекистана" и выразил уверенность, что положение удастся урегулировать при активном действии властей.Поддержку действиям узбекистанского лидера уже выразили в телефонных разговорах главы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Турции.Напомним, В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона.Позднее Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период.В воскресенье в ходе совещания с участием Мирзиеёва было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516.В понедельник узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.Читайте также:Мирзиёев и Токаев провели телефонные переговоры — подробностиПрезидент Таджикистана выразил свою позицию по ситуации в КаракалпакстанеТелефонный разговор Мирзиёева и Жапарова — что обсудили президенты

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владимир путин, шавкат мирзиёев, узбекистан, россия, каракалпакстан