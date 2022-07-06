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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220706/nasekomye-ubiytsy-chi-ukusy-mogut-byt-smertelno-opasnymi-25931624.html
Насекомые-убийцы: чьи укусы могут быть смертельно опасными
Насекомые-убийцы: чьи укусы могут быть смертельно опасными
Иммунолог рассказал, укусы каких привычных насекомых могут привести к серьезным последствиям для здоровья и даже смерти.
2022-07-06T07:00+0500
2022-07-06T07:00+0500
это интересно
врач
опасность
здоровье
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Сильную аллергическую реакцию могут вызвать укусы шмелей, ос и пчел. Об этом URA.RU сообщил иммунолог Даниил Щепеляев.Дело в том, что в этих местах богатое кровообращение, поэтому яд будет всасываться мгновенно. Даже если укусы не вызвали аллергию, остается риск нагноения, подчеркнул врач.Врач добавил, что укусы ос могут не вызывать аллергию, однако есть вероятность нагноения.Читайте также: В Великобритании предложили удобрять помидоры аспирином
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врач, опасность, здоровье

Насекомые-убийцы: чьи укусы могут быть смертельно опасными

07:00 06.07.2022
© Sputnik / Рамиль СитдиковВесна
Весна - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Иммунолог рассказал, укусы каких привычных насекомых могут привести к серьезным последствиям для здоровья и даже смерти.
Сильную аллергическую реакцию могут вызвать укусы шмелей, ос и пчел. Об этом URA.RU сообщил иммунолог Даниил Щепеляев.
"Если у больного есть сенсибилизация (чувствительность) к данному яду, он может от одного укуса погибнуть. Самое страшное — анафилактический шок. Если пчела, оса или шмель ужалит в область груди, шеи и лица, то мало что можно успеть сделать. Эти места близки к головному мозгу и сердечно-сосудистой системе", — объяснил врач.
Дело в том, что в этих местах богатое кровообращение, поэтому яд будет всасываться мгновенно. Даже если укусы не вызвали аллергию, остается риск нагноения, подчеркнул врач.
Врач добавил, что укусы ос могут не вызывать аллергию, однако есть вероятность нагноения.
"Оса — хищник, и жало — это способ убийства насекомых, поэтому укусы ос осложняются в большей степени нагноением. Яд пчелы считается стерильным. Там нет болезнетворных микробов. У осы он другой", — предупредил он.
Читайте также: В Великобритании предложили удобрять помидоры аспирином
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