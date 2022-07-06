https://uz.sputniknews.ru/20220706/nasekomye-ubiytsy-chi-ukusy-mogut-byt-smertelno-opasnymi-25931624.html

Насекомые-убийцы: чьи укусы могут быть смертельно опасными

Насекомые-убийцы: чьи укусы могут быть смертельно опасными

Иммунолог рассказал, укусы каких привычных насекомых могут привести к серьезным последствиям для здоровья и даже смерти.

2022-07-06T07:00+0500

2022-07-06T07:00+0500

2022-07-06T07:00+0500

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Сильную аллергическую реакцию могут вызвать укусы шмелей, ос и пчел. Об этом URA.RU сообщил иммунолог Даниил Щепеляев.Дело в том, что в этих местах богатое кровообращение, поэтому яд будет всасываться мгновенно. Даже если укусы не вызвали аллергию, остается риск нагноения, подчеркнул врач.Врач добавил, что укусы ос могут не вызывать аллергию, однако есть вероятность нагноения.Читайте также: В Великобритании предложили удобрять помидоры аспирином

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