https://uz.sputniknews.ru/20220705/v-velikobritanii-predlojili-udobryat-pomidory-aspirinom--25930606.html

В Великобритании предложили удобрять помидоры аспирином

В Великобритании предложили удобрять помидоры аспирином

Садовод поделился лайфхаком по выращиванию томатов

2022-07-05T23:00+0500

2022-07-05T23:00+0500

2022-07-05T23:00+0500

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Если удобрять помидоры аспирином, то они дадут больше плодов, заявил основатель компании GardeningExpress Крис Боннетт. Об этом сообщает Газета.ru.Томат можно опрыскивать водой с разведенным аспирином. Это поможет овощу быть более устойчивым к болезням и вредителям, считает Боннетт.Также по словам некоторых садоводов, морская соль тоже полезна для растений.Читайте также:Когда кровь из носа должна вызвать беспокойствоКак защитить автомобиль во время жары

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великобритания, советы, эксперт