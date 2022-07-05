https://uz.sputniknews.ru/20220705/v-velikobritanii-predlojili-udobryat-pomidory-aspirinom--25930606.html
В Великобритании предложили удобрять помидоры аспирином
В Великобритании предложили удобрять помидоры аспирином
Садовод поделился лайфхаком по выращиванию томатов
2022-07-05T23:00+0500
2022-07-05T23:00+0500
2022-07-05T23:00+0500
это интересно
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Если удобрять помидоры аспирином, то они дадут больше плодов, заявил основатель компании GardeningExpress Крис Боннетт. Об этом сообщает Газета.ru.Томат можно опрыскивать водой с разведенным аспирином. Это поможет овощу быть более устойчивым к болезням и вредителям, считает Боннетт.Также по словам некоторых садоводов, морская соль тоже полезна для растений.Читайте также:Когда кровь из носа должна вызвать беспокойствоКак защитить автомобиль во время жары
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великобритания, советы, эксперт
В Великобритании предложили удобрять помидоры аспирином
Британский садовод поделился лайфхаком по выращиванию томатов. Подробности в нашем материале.
Если удобрять помидоры аспирином, то они дадут больше плодов, заявил основатель компании GardeningExpress Крис Боннетт. Об этом сообщает Газета.ru.
Томат можно опрыскивать водой с разведенным аспирином. Это поможет овощу быть более устойчивым к болезням и вредителям, считает Боннетт.
"Это развивает иммунитет у растения. Салициловая кислота в основном защищает растение от вредителей и болезней и помогает ему стать более устойчивым", — рассказал эксперт.
Также по словам некоторых садоводов, морская соль тоже полезна для растений.