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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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В Великобритании предложили удобрять помидоры аспирином
В Великобритании предложили удобрять помидоры аспирином
Садовод поделился лайфхаком по выращиванию томатов
2022-07-05T23:00+0500
2022-07-05T23:00+0500
это интересно
великобритания
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эксперт
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Если удобрять помидоры аспирином, то они дадут больше плодов, заявил основатель компании GardeningExpress Крис Боннетт. Об этом сообщает Газета.ru.Томат можно опрыскивать водой с разведенным аспирином. Это поможет овощу быть более устойчивым к болезням и вредителям, считает Боннетт.Также по словам некоторых садоводов, морская соль тоже полезна для растений.Читайте также:Когда кровь из носа должна вызвать беспокойствоКак защитить автомобиль во время жары
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великобритания, советы, эксперт

В Великобритании предложили удобрять помидоры аспирином

23:00 05.07.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкТоматы
Томаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Британский садовод поделился лайфхаком по выращиванию томатов. Подробности в нашем материале.
Если удобрять помидоры аспирином, то они дадут больше плодов, заявил основатель компании GardeningExpress Крис Боннетт. Об этом сообщает Газета.ru.
Томат можно опрыскивать водой с разведенным аспирином. Это поможет овощу быть более устойчивым к болезням и вредителям, считает Боннетт.
"Это развивает иммунитет у растения. Салициловая кислота в основном защищает растение от вредителей и болезней и помогает ему стать более устойчивым", — рассказал эксперт.
Также по словам некоторых садоводов, морская соль тоже полезна для растений.
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