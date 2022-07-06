https://uz.sputniknews.ru/20220706/naznachen-novyy-glava-opek-25949636.html

Назначен новый глава ОПЕК

Назначен новый глава ОПЕК

Преемником скончавшегося Мохаммеда Баркиндо будет уроженец Кувейта.

2022-07-06T15:49+0500

2022-07-06T15:49+0500

2022-07-06T15:49+0500

в мире

опек

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Новым главой ОПЕК назначили Хайтам аль-Гайс - он сменит на этом посту скончавшегося накануне Мохаммеда Баркиндо, передает Sputnik Азербайджан.Баркиндо умер во вторник в Нигерии на 64-м году жизни. Пост генерального секретаря ОПЕК он занимал 6 лет и стоял у истоков создания соглашения ОПЕК+ в 2016 году. В ОПЕК ему оставалось доработать меньше месяца - с 1 августа его должен был планово сменить Хайтам аль-Гайс.Аль-Гайс представлял в альянсе Кувейт с 2017 по 2021 год.Он родился в октябре 1969 года в Кувейте. В 1990 году окончил университет Сан-Франциско в Калифорнии по специальности "политология". В 1993 году начал работать в Kuwait Petroleum Corporation (KPC), занимал несколько ключевых должностей в различных областях международного маркетинга, специализируясь на переговорах и разработке соглашений о добыче нефти и нефтепродуктов для KPC во всем мире.В рамках работы в Kuwait Petroleum Corporation Хайтам аль-Гаис посещал встречи министров стран ОПЕК, регулярно выступал на крупных внутренних и международных конференциях по нефти и газу.В первые дни января 2022 года стало известно, что Хайтам аль-Гайс станет новым генеральным секретарем ОПЕК. Он будет выполнять обязанности генерального секретаря организации сроком на три года.Аль-Гайс свободно владеет шестью языками, включая арабский, английский, немецкий, португальский, испанский, французский, а также говорит на китайском.Сделка стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию (ОПЕК+), действует с 2017 года. Ее целью было стабилизировать рынок нефти, на котором в тот момент наблюдалось избыточное предложение, подтолкнувшее цены к падению. Изначально она подразумевала сокращение добычи альянса на 1,2 млн баррелей в сутки в течение полугода. Однако с тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а параметры менялись. Сейчас оно действует до конца 2022 года. Кроме того, альянс подписал Хартию о бессрочном сотрудничестве на рынке нефти.Читайте также:Скончался генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо

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