Скончался генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо
11:21 06.07.2022 (обновлено: 11:31 06.07.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо, архивное фото
© Sputnik / Илья Питалев/
Генсек ОПЕК ушел из жизни в возрасте 63 лет.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Умер генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо.
Об этом заявил глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри, передает РИА Новости.
Мохаммеду Баркиндо было 63 года.
"Мы потеряли нашего почтенного доктора Мохаммеда Сануси Баркиндо. Он скончался примерно в 23.00 вчера 5 июля 2022 года (1.00 6 июля мск. — Прим. ред.). Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества. Информация о похоронах будет объявлена в ближайшее время", — сообщил Кьяри в своем Twitter-аккаунте.
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