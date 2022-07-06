https://uz.sputniknews.ru/20220706/skonchalsya-generalnyy-sekretar-opek-muxammad-barkindo-25939485.html

Скончался генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо

Скончался генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо

Генсек ОПЕК ушел из жизни в возрасте 63 лет.

2022-07-06T11:21+0500

2022-07-06T11:21+0500

2022-07-06T11:31+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Умер генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо. Об этом заявил глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри, передает РИА Новости.Мохаммеду Баркиндо было 63 года."Мы потеряли нашего почтенного доктора Мохаммеда Сануси Баркиндо. Он скончался примерно в 23.00 вчера 5 июля 2022 года (1.00 6 июля мск. — Прим. ред.). Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества. Информация о похоронах будет объявлена в ближайшее время", — сообщил Кьяри в своем Twitter-аккаунте.Читайте также:Саудовская Аравия надеется выработать новое соглашение с ОПЕК+ с участием России

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