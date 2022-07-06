https://uz.sputniknews.ru/20220706/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-6-iyulya-25942854.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 6 июля

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 6 июля

Первая группа украинских военных прилетела в Британию для военной подготовки.

2022-07-06T12:48+0500

2022-07-06T12:48+0500

2022-07-06T13:08+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

китай

нато

великобритания

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 6 июля, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.Западные страны все чаще признают, что санкции против России наносят существенный ущерб их экономикам, не оказывая значительного влияния на Москву, пишет профессор стратегических исследований Центра политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани в колонке для издания The Hill.Он убежден, что Байден слишком рано начал хвастаться "сокрушением российской экономики" и "превращением рубля в руины", поскольку Запад уже разыграл основные экономические карты и санкционная кампания в итоге оказалась в тупике.Директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что ведомство выявило неоднократные случаи продажи гуманитарной помощи, поступающей из западных стран, а также продукции военного назначения. Другие украинские силовые структуры тоже фиксируют аналогичные правонарушения, отметил Мельник.Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в Twitter о последствиях действий НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Поводом послужили заявления генсека альянса Йенса Столтенберга об оборонительном характере союза.Он назвал бомбы символом "оборонного блока".Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал мужчин из Запорожья и подконтрольных Киеву территорий области не получать повестки из военкоматов и при первой возможности уезжать на освобожденные территории региона.Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку, сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.Каждый курс будет длиться несколько недель.Ранее премьер-министр Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.Украинские вооруженные формирования размещают вооружения рядом с химическими предприятиями Харькова, Одессы и Николаева, намеренно провоцируя техногенные катастрофы, сообщило Минобороны России. По данным министерства, украинские боевики готовят провокацию с применением хлора в ДНР, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по химически опасным объектам.Читайте также:Украинские войска обстреляли мирные кварталы Донецка: есть погибшие — видео

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украина, китай, нато, великобритания