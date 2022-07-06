https://uz.sputniknews.ru/20220706/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-6-iyulya-25942854.html
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 6 июля
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 6 июля
Первая группа украинских военных прилетела в Британию для военной подготовки.
2022-07-06T12:48+0500
2022-07-06T12:48+0500
2022-07-06T13:08+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
китай
нато
великобритания
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 6 июля, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.Западные страны все чаще признают, что санкции против России наносят существенный ущерб их экономикам, не оказывая значительного влияния на Москву, пишет профессор стратегических исследований Центра политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани в колонке для издания The Hill.Он убежден, что Байден слишком рано начал хвастаться "сокрушением российской экономики" и "превращением рубля в руины", поскольку Запад уже разыграл основные экономические карты и санкционная кампания в итоге оказалась в тупике.Директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что ведомство выявило неоднократные случаи продажи гуманитарной помощи, поступающей из западных стран, а также продукции военного назначения. Другие украинские силовые структуры тоже фиксируют аналогичные правонарушения, отметил Мельник.Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в Twitter о последствиях действий НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Поводом послужили заявления генсека альянса Йенса Столтенберга об оборонительном характере союза.Он назвал бомбы символом "оборонного блока".Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал мужчин из Запорожья и подконтрольных Киеву территорий области не получать повестки из военкоматов и при первой возможности уезжать на освобожденные территории региона.Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку, сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.Каждый курс будет длиться несколько недель.Ранее премьер-министр Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.Украинские вооруженные формирования размещают вооружения рядом с химическими предприятиями Харькова, Одессы и Николаева, намеренно провоцируя техногенные катастрофы, сообщило Минобороны России. По данным министерства, украинские боевики готовят провокацию с применением хлора в ДНР, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по химически опасным объектам.Читайте также:Украинские войска обстреляли мирные кварталы Донецка: есть погибшие — видео
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украина, китай, нато, великобритания
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 6 июля
12:48 06.07.2022 (обновлено: 13:08 06.07.2022)
МИД КНР троллит НАТО, первая группа украинских военных прилетела в Британию для военной подготовки, а ВСУ располагают свои подразделения у химических заводов, провоцируя техногенные катастрофы.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 6 июля, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ
.
Западные страны все чаще признают, что санкции против России наносят существенный ущерб их экономикам, не оказывая значительного влияния на Москву, пишет профессор стратегических исследований Центра политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани в колонке для издания The Hill.
"Чем больше размер и возможности страны, на которую накладывают санкции, тем менее выражен их сдерживающий эффект. На Западе приходят к пониманию, что ограничительные меры против могущественного государства не только влекут значительные издержки для тех, кто их вводит, но и приносят выгоду тем, кто отказывается их применять", — отметил автор статьи.
Он убежден, что Байден слишком рано начал хвастаться "сокрушением российской экономики" и "превращением рубля в руины", поскольку Запад уже разыграл основные экономические карты и санкционная кампания в итоге оказалась в тупике.
"Появляется риск, что вместо желаемого экономического коллапса и государственного переворота в России ограничительные меры приведут к изменению геополитической ситуации в мире, усилив взаимодействие Москвы и Пекина", — заключил специалист.
Директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что ведомство выявило неоднократные случаи продажи гуманитарной помощи, поступающей из западных стран, а также продукции военного назначения. Другие украинские силовые структуры тоже фиксируют аналогичные правонарушения, отметил Мельник.
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в Twitter о последствиях действий НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Поводом послужили заявления генсека альянса Йенса Столтенберга об оборонительном характере союза.
"НАТО — оборонительный альянс? Шутка века", — написал дипломат.
Он назвал бомбы символом "оборонного блока".
Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал мужчин из Запорожья и подконтрольных Киеву территорий области не получать повестки из военкоматов и при первой возможности уезжать на освобожденные территории региона.
Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку, сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.
"Эти украинские солдаты пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании. Это включает в себя огневую подготовку, первую помощь на поле боя, полевую выучку, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов", — говорится в заявлении.
Каждый курс будет длиться несколько недель.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.
Украинские вооруженные формирования размещают вооружения рядом с химическими предприятиями Харькова, Одессы и Николаева, намеренно провоцируя техногенные катастрофы, сообщило Минобороны России. По данным министерства, украинские боевики готовят провокацию с применением хлора в ДНР, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по химически опасным объектам.