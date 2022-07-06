https://uz.sputniknews.ru/20220706/rossiyane-stali-chasche-letat-v-komandirovki-v-tashkent-25959526.html

Россияне стали чаще летать в командировки в Ташкент

Россияне стали чаще летать в командировки в Ташкент

Столица Узбекистана – на втором месте в списке самых популярных авианаправлений для деловых поездок среди россиян.

2022-07-06T19:42+0500

2022-07-06T19:42+0500

2022-07-06T19:42+0500

туризм

россияне

ташкент

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Ташкент вошел в список самых популярных зарубежных направлений для командировок среди россиян по результатам первого полугодия 2022 года. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе аналитического центра российского сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".Самым востребованным направлением для деловых поездок среди граждан РФ стал Минск, который за полгода выбрали 26,6% корпоративных клиентов, отметили в пресс-службе компании. Ташкент расположился на втором месте – столицу Узбекистана выбрали 8,5% пассажиров. А на третьем месте находится Ереван – в главный город Армении в деловых целях летали 7,8% пассажиров.Список популярных направлений для командировок продолжили Стамбул, Алматы, Нур-Султан, Бишкек, Дубай, Гомель и Брест.Напомним, Узбекистан также становится для россиян трендовым направлением для отдыха. В период июньских праздников республика заняла пятое место в рейтинге самых популярных зарубежных маршрутов ко Дню России.Ростуризм прогнозирует рост числа российских туристов в Узбекистане до 700 тысяч человек в этом году, что на 30% выше показателей, которые были до пандемии. В ближайшие 3-5 лет турпоток может вырасти вовсе в четыре раза — до 2 млн человек в год.Читайте также:

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россияне, ташкент