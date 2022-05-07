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Узбекистан стал вторым по популярности маршрутом у российских туристов
Узбекистан стал вторым по популярности маршрутом у российских туристов
По количеству купленных авиабилетов на майские праздники республика уступила лишь Кыргызстану и намного обошла Турцию.
2022-05-07T19:59+0500
2022-05-07T19:59+0500
2022-05-08T09:00+0500
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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Узбекистан стал одним из самых востребованных направлений поездок на майские праздники у российских туристов. По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру, республика заняла второе место, лишь немного уступив Кыргызстану.Примечательно, что Узбекистан намного опередил по популярности Турцию, которая традиционно была одним из самых востребованных туристических направлений у россиян.В последнее время развитию туристической отрасли в Узбекистане уделяют особое внимание. Предпринимателям, занятым в сфере туризма, государство предоставляет налоговые льготы и субсидии. В каждом населенном пункте проводится работа по созданию туристической инфраструктуры: отелей и гостевых домов, пунктов питания, достопримечательностей.Вдоль магистральных дорог власти планируют создать "караван-сараи" — специальные площадки, где будут заправочные станции, кемпинги, магазины и пункты питания и другие удобства.В разных регионах страны на берегах водоемов с этого года появятся пляжные зоны и санатории, а в горных районах – горнолыжные базы и другие спортивные сооружения.В ближайшее время в республике появится целый ряд новых туристических объектов: санатории в Багате и Элликкале, тематические парки "Древняя Бухара" и "Этнодеревня Х века" в Бухаре, "Оазис" в Намангане, "Сырдарьинский экотуризм" в Сырдарье и "Ферганский парк" в Фергане.Читайте также: Почему на майских праздниках россиян потянет именно в Узбекистан — видео
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узбекистан, туризм
Узбекистан стал вторым по популярности маршрутом у российских туристов
19:59 07.05.2022 (обновлено: 09:00 08.05.2022)
По количеству купленных авиабилетов на майские праздники республика уступила лишь Кыргызстану и намного обошла Турцию.
ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik.
Узбекистан стал одним из самых востребованных направлений поездок на майские праздники у российских туристов. По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру
, республика заняла второе место, лишь немного уступив Кыргызстану.
"Средний чек за перелет в Узбекистан из России в период майских праздников составляет 16 749 рублей в одну сторону. Билеты активнее всего ищут и приобретают в Ташкент и Самарканд", — сообщила корреспонденту Sputnik руководитель пресс-службы Туту.ру Наталья Анисимова.
Примечательно, что Узбекистан намного опередил по популярности Турцию, которая традиционно была одним из самых востребованных туристических направлений у россиян.
Топ-5 стран, куда покупали больше всего авиабилетов на майские праздники из России
Кыргызстан – 17,53% пассажиров
Узбекистан – 16,09% пассажиров
Армения – 14,73% пассажиров
Таджикистан – 13,45% пассажиров
Турция – 8,92% пассажиров
В последнее время развитию туристической отрасли в Узбекистане уделяют особое внимание. Предпринимателям, занятым в сфере туризма, государство предоставляет налоговые льготы и субсидии. В каждом населенном пункте проводится работа по созданию туристической инфраструктуры: отелей и гостевых домов, пунктов питания, достопримечательностей.
Вдоль магистральных дорог власти планируют создать "караван-сараи" — специальные площадки, где будут заправочные станции, кемпинги, магазины и пункты питания и другие удобства.
В разных регионах страны на берегах водоемов с этого года появятся пляжные зоны и санатории, а в горных районах – горнолыжные базы и другие спортивные сооружения.
В ближайшее время в республике появится целый ряд новых туристических объектов: санатории в Багате и Элликкале, тематические парки "Древняя Бухара" и "Этнодеревня Х века" в Бухаре, "Оазис" в Намангане, "Сырдарьинский экотуризм" в Сырдарье и "Ферганский парк" в Фергане.