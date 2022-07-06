https://uz.sputniknews.ru/20220706/skolko-migrantov-rabotayut-v-rossii-i-v-kakix-sferax-25932949.html

Сколько мигрантов работают в России и в каких сферах

Сколько мигрантов работают в России и в каких сферах

За 5 месяцев текущего года денежные переводы физических лиц из-за рубежа составили $4,19 млрд, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2022-07-06T08:21+0500

2022-07-06T08:21+0500

2022-07-06T08:21+0500

общество

узбекистан

россия

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. О создании системы безопасной, упорядоченной и законной трудовой миграции рассказали на пресс-конференции в АИМК представители Министерства занятости и трудовых отношений и Агентства по внешней трудовой миграции.По результатам социального опроса Института исследований рынка труда, число граждан нуждающихся в работе на 1 апреля составляло 1,4 млн человек, средний уровень безработицы – 9,2 процента.Из 2,4 млн трудовых мигрантов 24,1% составляют женщины, 35,1 % – молодежь.Из них 1,5 млн. человек работают в Российской Федерации, 366,3 тыс. - в Казахстане, 144,7 тыс. - в Турции, 47,4 тыс. - в Южной Корее и 348,1 тыс. - в других странах.В разрезе регионов России 47,9% граждан Узбекистана проживает в Центральном федеральном округе (центр - Москва), 21,1% — в Северо-Западном (Санкт-Петербург), 7,1% — в Приволжском (Казань), 6,6% – в Уральском (Екатеринбург), 6,5% – в Южном и Северокавказском (Ростов-на-Дону), 5,6% - в Дальневосточном (Владивосток), и 5,2% - в Сибирском (Новосибирск) федеральном округах.При этом, 52,7 % граждан Узбекистана работают в строительстве, 16,4 % - в торговле и сфере услуг, 12,8 % - в промышленности, 10 % - в сельском хозяйстве, 8,1 % - в других сферах.Среди мигрантов самая высокая среднемесячная заработная плата в сфере строительства и ремонта (54 тыс. рублей), затем в сфере транспорта, логистики, складских работ (52 тыс. рублей), наименьшая заработная плата – в сфере ЖКХ (40,1 тыс. рублей) и в сельском хозяйстве (36,8 тыс. рублей).За 5 месяцев текущего года денежные переводы физических лиц из-за рубежа составили 4,19 млрд долларов, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили представители ведомств на пресс-конференции.Напомним, в Узбекистане идет организованный набор граждан для работы в России. В октябре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.Для работы уже были отобраны более шести тысяч узбекистанцев. В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан.В частности, это медицинское освидетельствование, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.По официальным данным узбекской стороны, на 1 января 2022 года в России работало более миллиона узбекистанцев, или 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.В первом квартале этого года оргнабор снизился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 2,2 тысячи граждан.Читайте также: Узбекистанцев зовут строить крупный завод на Сахалине

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узбекистан, россия, трудовая миграция