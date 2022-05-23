https://uz.sputniknews.ru/20220523/saudovskaya-araviya-nadeetsya-vyrabotat-novoe-soglashenie-s-opek-s-uchastiem-rossii-24748560.html

Саудовская Аравия надеется выработать новое соглашение с ОПЕК+ с участием России

Саудовская Аравия надеется выработать новое соглашение с ОПЕК+ с участием России

Глава Минэнерго Саудовской Аравии заявил, что политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+.

2022-05-23T17:50+0500

2022-05-23T17:50+0500

2022-05-23T17:50+0500

в мире

опек

саудовская аравия

соглашение

работа

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Саудовская Аравия надеется разработать новое соглашение с ОПЕК+, которое будет включать в себя Россию, однако говорить о деталях нового соглашения пока преждевременно, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью в Financial Times.Глава Минэнерго Саудовской Аравии связал рост цен на топливо с нехваткой мировых перерабатывающих мощностей.По его словам, политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+. Министр сообщил, что правительства стран должны поощрять промышленную сферу инвестировать в углеводороды. Такие меры помогут ликвидировать существующие проблемы в сфере добычи и переработки нефти.Так, ОПЕК+ еще в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, который был вызван пандемией коронавируса. Впоследствии условия соглашения не единожды корректировали. Начиная с августа 2021 года, организация увеличивала добычу на 40 тыс. баррелей в сутки каждый месяц, а с мая текущего года этот показатель возрос до 432 тыс. баррелей. В мае ограничения составляют 1,728 млн баррелей в сутки. Полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.Страны Запада объявили серию новых санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. В Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок российских нефти и газа активно поддерживают США, которые призывают альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин также заявил, что США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Ранее Путин также подчеркнул, что цены на энергоресурсы на Западе растут из-за их собственных просчетов. Российский лидер также отмечал, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.Читайте также:

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опек, саудовская аравия, соглашение, работа