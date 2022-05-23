https://uz.sputniknews.ru/20220523/saudovskaya-araviya-nadeetsya-vyrabotat-novoe-soglashenie-s-opek-s-uchastiem-rossii-24748560.html
Саудовская Аравия надеется выработать новое соглашение с ОПЕК+ с участием России
Саудовская Аравия надеется выработать новое соглашение с ОПЕК+ с участием России
Глава Минэнерго Саудовской Аравии заявил, что политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+.
2022-05-23T17:50+0500
2022-05-23T17:50+0500
2022-05-23T17:50+0500
в мире
опек
саудовская аравия
соглашение
работа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/161/10/1611097_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_9c2fd81b543d01bf3efa8ca98f048c63.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Саудовская Аравия надеется разработать новое соглашение с ОПЕК+, которое будет включать в себя Россию, однако говорить о деталях нового соглашения пока преждевременно, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью в Financial Times.Глава Минэнерго Саудовской Аравии связал рост цен на топливо с нехваткой мировых перерабатывающих мощностей.По его словам, политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+. Министр сообщил, что правительства стран должны поощрять промышленную сферу инвестировать в углеводороды. Такие меры помогут ликвидировать существующие проблемы в сфере добычи и переработки нефти.Так, ОПЕК+ еще в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, который был вызван пандемией коронавируса. Впоследствии условия соглашения не единожды корректировали. Начиная с августа 2021 года, организация увеличивала добычу на 40 тыс. баррелей в сутки каждый месяц, а с мая текущего года этот показатель возрос до 432 тыс. баррелей. В мае ограничения составляют 1,728 млн баррелей в сутки. Полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.Страны Запада объявили серию новых санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. В Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок российских нефти и газа активно поддерживают США, которые призывают альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин также заявил, что США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Ранее Путин также подчеркнул, что цены на энергоресурсы на Западе растут из-за их собственных просчетов. Российский лидер также отмечал, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/161/10/1611097_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_de3b64aa93ec4cd07e9e4dfa851f0844.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
опек, саудовская аравия, соглашение, работа
Саудовская Аравия надеется выработать новое соглашение с ОПЕК+ с участием России
Глава Минэнерго Саудовской Аравии заявил, что политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
Саудовская Аравия надеется разработать новое соглашение с ОПЕК+, которое будет включать в себя Россию, однако говорить о деталях нового соглашения пока преждевременно, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на его интервью в Financial Times.
Глава Минэнерго Саудовской Аравии связал рост цен на топливо с нехваткой мировых перерабатывающих мощностей.
"Определяющим фактором на рынке являются мощности нефтеперерабатывающих заводов... По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около четырех млн баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 млн из них только с начала пандемии коронавируса", - отметил Абдель Азиз бен Салман.
По его словам, политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+. Министр сообщил, что правительства стран должны поощрять промышленную сферу инвестировать в углеводороды. Такие меры помогут ликвидировать существующие проблемы в сфере добычи и переработки нефти.
Так, ОПЕК+ еще в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, который был вызван пандемией коронавируса. Впоследствии условия соглашения не единожды корректировали. Начиная с августа 2021 года, организация увеличивала добычу на 40 тыс. баррелей в сутки каждый месяц, а с мая текущего года этот показатель возрос до 432 тыс. баррелей. В мае ограничения составляют 1,728 млн баррелей в сутки. Полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.
Страны Запада объявили серию новых санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. В Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок российских нефти и газа активно поддерживают США, которые призывают альтернативных производителей нарастить свою добычу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин также заявил, что США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Ранее Путин также подчеркнул, что цены на энергоресурсы на Западе растут из-за их собственных просчетов. Российский лидер также отмечал, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.