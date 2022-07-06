https://uz.sputniknews.ru/20220706/tulskie-kompanii-zainteresovalis-rynkom-uzbekistana--25953988.html

Тульские компании заинтересовались рынком Узбекистана

Тульские компании заинтересовались рынком Узбекистана

Торгпред России Константин Злыгостев посетил стенд Тульской области на выставке "Иннопром-2022".

2022-07-06T18:39+0500

2022-07-06T18:39+0500

2022-07-06T18:39+0500

экономика

"иннопром"

тульская область

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ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В рамках международной выставки "Иннопром-2022", проходящей в эти дни в Екатеринбурге, состоялась встреча торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева с делегацией Тульской области.Делегацию возглавил министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов.В основном компании области представляли строительную отрасль, которая в настоящее время является одной из наиболее приоритетных отраслей экономики Узбекистана. Торгпред ответил на интересующие предпринимателей вопросы, связанные с банковскими расчетами, сертификацией и установлением сотрудничества с основными компаниями-застройщиками страны.Всего в течение дня Константин Злыгостев провел более 30 встреч с российскими компаниями, желающими узнать об особенностях выхода на рынок республики, сообщает корреспондент Sputnik.Узбекистан сегодня - максимально открытый и перспективный рынок для российского бизнеса как с точки зрения диверсификации экспортных поставок, так и развития промышленной кооперации.Читайте также: На "Иннопроме" в Екатеринбурге обсудили импорт в новых экономических условиях

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"иннопром", тульская область