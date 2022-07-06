https://uz.sputniknews.ru/20220706/tulskie-kompanii-zainteresovalis-rynkom-uzbekistana--25953988.html
Тульские компании заинтересовались рынком Узбекистана
Тульские компании заинтересовались рынком Узбекистана
Торгпред России Константин Злыгостев посетил стенд Тульской области на выставке "Иннопром-2022".
2022-07-06T18:39+0500
2022-07-06T18:39+0500
2022-07-06T18:39+0500
экономика
"иннопром"
тульская область
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ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В рамках международной выставки "Иннопром-2022", проходящей в эти дни в Екатеринбурге, состоялась встреча торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева с делегацией Тульской области.Делегацию возглавил министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов.В основном компании области представляли строительную отрасль, которая в настоящее время является одной из наиболее приоритетных отраслей экономики Узбекистана. Торгпред ответил на интересующие предпринимателей вопросы, связанные с банковскими расчетами, сертификацией и установлением сотрудничества с основными компаниями-застройщиками страны.Всего в течение дня Константин Злыгостев провел более 30 встреч с российскими компаниями, желающими узнать об особенностях выхода на рынок республики, сообщает корреспондент Sputnik.Узбекистан сегодня - максимально открытый и перспективный рынок для российского бизнеса как с точки зрения диверсификации экспортных поставок, так и развития промышленной кооперации.Читайте также: На "Иннопроме" в Екатеринбурге обсудили импорт в новых экономических условиях
тульская область
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"иннопром", тульская область
Тульские компании заинтересовались рынком Узбекистана
Торгпред России Константин Злыгостев посетил стенд Тульской области на выставке "Иннопром-2022".
ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В рамках международной выставки "Иннопром-2022", проходящей в эти дни в Екатеринбурге, состоялась встреча торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева с делегацией Тульской области.
Делегацию возглавил министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов.
В основном компании области представляли строительную отрасль, которая в настоящее время является одной из наиболее приоритетных отраслей экономики Узбекистана. Торгпред ответил на интересующие предпринимателей вопросы, связанные с банковскими расчетами, сертификацией и установлением сотрудничества с основными компаниями-застройщиками страны.
Всего в течение дня Константин Злыгостев провел более 30 встреч с российскими компаниями, желающими узнать об особенностях выхода на рынок республики, сообщает корреспондент Sputnik.
Узбекистан сегодня - максимально открытый и перспективный рынок для российского бизнеса как с точки зрения диверсификации экспортных поставок, так и развития промышленной кооперации.