https://uz.sputniknews.ru/20220706/v-afganistane-vnov-zemletryasenie-25933439.html

В Афганистане вновь землетрясение

В Афганистане вновь землетрясение

Подземные толчки накануне зарегистрированы также в Таджикистане

2022-07-06T09:07+0500

2022-07-06T09:07+0500

2022-07-06T09:38+0500

происшествия

афганистан

землетрясение

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. В Афганистане накануне произошло очередное землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Подземные толчки силой 4 балла зарегистрированы 5 июля в 22.58 по ташкентскому времени на территории Афганистана. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 490 километров в юго-восточном направлении.Накануне в 10.08 по ташкентскому времени сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение силой 4,1 балла в 450 километрах от Ташкента на территории Таджикистана.Читайте также: На границе с Афганистаном упали реактивные снаряды – МИД

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афганистан, землетрясение, таджикистан