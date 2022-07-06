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https://uz.sputniknews.ru/20220706/v-afganistane-vnov-zemletryasenie-25933439.html
В Афганистане вновь землетрясение
В Афганистане вновь землетрясение
Подземные толчки накануне зарегистрированы также в Таджикистане
2022-07-06T09:07+0500
2022-07-06T09:38+0500
происшествия
афганистан
землетрясение
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. В Афганистане накануне произошло очередное землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Подземные толчки силой 4 балла зарегистрированы 5 июля в 22.58 по ташкентскому времени на территории Афганистана. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 490 километров в юго-восточном направлении.Накануне в 10.08 по ташкентскому времени сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение силой 4,1 балла в 450 километрах от Ташкента на территории Таджикистана.Читайте также: На границе с Афганистаном упали реактивные снаряды – МИД
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афганистан, землетрясение, таджикистан

В Афганистане вновь землетрясение

09:07 06.07.2022 (обновлено: 09:38 06.07.2022)
© SAM YEH / AFPЗемлетрясение
Землетрясение - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2022
© SAM YEH / AFP
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Подземные толчки накануне зарегистрированы также в Таджикистане.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. В Афганистане накануне произошло очередное землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Подземные толчки силой 4 балла зарегистрированы 5 июля в 22.58 по ташкентскому времени на территории Афганистана. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 490 километров в юго-восточном направлении.
Накануне в 10.08 по ташкентскому времени сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение силой 4,1 балла в 450 километрах от Ташкента на территории Таджикистана.
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На границе с Афганистаном упали реактивные снаряды – МИД
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