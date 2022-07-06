https://uz.sputniknews.ru/20220706/v-senate-obsudyat-nekotorye-zakony-25937563.html

Что обсудят парламентарии на заседании Сената

Что обсудят парламентарии на заседании Сената

В столице Узбекистана пройдет пленарное заседание Сената

2022-07-06T10:58+0500

2022-07-06T10:58+0500

2022-07-06T11:31+0500

политика

сенат республики узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

закон

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Ташкенте восьмого июля состоится пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В ходе заседания, которое пройдет в форме видеоконференции, сенаторы обсудят законы: "О деятельности по налоговому консультированию", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс".Помимо этого, планируется заслушать отчеты Кабинета министров об исполнении Государственного бюджета по итогам 2021 года и об исполнении Государственного бюджета в первом квартале 2022-го.Сенаторы также рассмотрят парламентские запросы об очистке русел рек и укреплении берегов, негативном воздействии добычи нерудных полезных ископаемых на окружающую среду, водное и дорожное хозяйства, а также об исполнении программ в производственной сфере экономики.Кроме того, в рамках заседания сенаторы проверят результаты принимаемых мер по увеличению объемов экспорта и диверсификации его номенклатуры, обеспечению в республике безопасности транспорта, оснащенного газовыми баллонами, а также по оказанию медицинской помощи беременным и женщинам репродуктивного возраста и младенцам.Читайте также:Матвиенко высоко оценила взаимодействие парламентов Узбекистана и России

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сенат республики узбекистан, сенат олий мажлиса узбекистана, закон