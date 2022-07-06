https://uz.sputniknews.ru/20220706/v-senate-obsudyat-nekotorye-zakony-25937563.html
Что обсудят парламентарии на заседании Сената
Что обсудят парламентарии на заседании Сената
В столице Узбекистана пройдет пленарное заседание Сената
2022-07-06T10:58+0500
2022-07-06T10:58+0500
2022-07-06T11:31+0500
политика
сенат республики узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
закон
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Ташкенте восьмого июля состоится пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В ходе заседания, которое пройдет в форме видеоконференции, сенаторы обсудят законы: "О деятельности по налоговому консультированию", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс".Помимо этого, планируется заслушать отчеты Кабинета министров об исполнении Государственного бюджета по итогам 2021 года и об исполнении Государственного бюджета в первом квартале 2022-го.Сенаторы также рассмотрят парламентские запросы об очистке русел рек и укреплении берегов, негативном воздействии добычи нерудных полезных ископаемых на окружающую среду, водное и дорожное хозяйства, а также об исполнении программ в производственной сфере экономики.Кроме того, в рамках заседания сенаторы проверят результаты принимаемых мер по увеличению объемов экспорта и диверсификации его номенклатуры, обеспечению в республике безопасности транспорта, оснащенного газовыми баллонами, а также по оказанию медицинской помощи беременным и женщинам репродуктивного возраста и младенцам.Читайте также:Матвиенко высоко оценила взаимодействие парламентов Узбекистана и России
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сенат республики узбекистан, сенат олий мажлиса узбекистана, закон
Что обсудят парламентарии на заседании Сената
10:58 06.07.2022 (обновлено: 11:31 06.07.2022)
Сенаторы рассмотрят законы, касающиеся налогов, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
В Ташкенте восьмого июля состоится пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе
ведомства.
В ходе заседания, которое пройдет в форме видеоконференции, сенаторы обсудят законы: "О деятельности по налоговому консультированию", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс".
Помимо этого, планируется заслушать отчеты Кабинета министров об исполнении Государственного бюджета по итогам 2021 года и об исполнении Государственного бюджета в первом квартале 2022-го.
Сенаторы также рассмотрят парламентские запросы об очистке русел рек и укреплении берегов, негативном воздействии добычи нерудных полезных ископаемых на окружающую среду, водное и дорожное хозяйства, а также об исполнении программ в производственной сфере экономики.
Кроме того, в рамках заседания сенаторы проверят результаты принимаемых мер по увеличению объемов экспорта и диверсификации его номенклатуры, обеспечению в республике безопасности транспорта, оснащенного газовыми баллонами, а также по оказанию медицинской помощи беременным и женщинам репродуктивного возраста и младенцам.