https://uz.sputniknews.ru/20220706/v-tashkente-obnarujili-novyy-arxeologicheskiy-pamyatnik--foto--25955557.html

В Ташкенте обнаружили новый археологический памятник – фото

В Ташкенте обнаружили новый археологический памятник – фото

Археологические исследовательские работы проводились на кладбище "Чангаллик".

2022-07-06T20:22+0500

2022-07-06T20:22+0500

2022-07-06T20:22+0500

общество

ташкент

археологические раскопки

памятник

кладбище

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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Археологи обнаружили надгробие, датированное 14 веком. Об этом сообщили в пресс-службе Академии наук Узбекистана.Археологические исследовательские работы проводились на кладбище "Чангаллик", расположенном по улице Ифтихор, в Яшнабадском районе Ташкента. На правом берегу реки Чирчик, в 220 метрах от русла реки, это кладбище вытянуто с северо-востока на юго-запад. Его длина составляет 390 метров, ширина – 75 метров, а самая широкая часть – 125 метров. Посреди кладбища на равнине возвышается холм квадратной формы высотой 2 метра и размером 0,44 га. На поверхности холма археологи нашли образцы неглазурованной, но окрашенной в черный цвет и процарапанной керамики, обожженных кирпичей размером 20х20х3-35 см. Холм, на котором сейчас расположено кладбище, состоит из небольших возвышений и ям. В процессе осмотра этих неровностей специалисты заметили, что поверх одной из них установлен памятник – надгробие. Согласно надписям, это надгробие установлено в честь человека, умершего в 1317 году.Читайте также:В Казахстане ученые обнаружили три древних захоронения - фото

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ташкент, археологические раскопки, памятник, кладбище