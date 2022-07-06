https://uz.sputniknews.ru/20220706/v-uzbekistane-vnedryat-novuyu-sistemu-v-oblasti-proektirovaniya-i-stroitelstva-25967041.html
В Узбекистане внедрят новую систему в области проектирования и строительства
В Узбекистане внедрят новую систему в области проектирования и строительства
За последние пять лет в стране объем строительных работ увеличился в четыре раза.
2022-07-06T21:47+0500
2022-07-06T21:47+0500
2022-07-06T21:47+0500
экономика
узбекистан
строительство
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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева приняли решение внедрить в Узбекистане новую систему регулирования строителных и проектных работ на махаллинском, районном, городском, областном и республиканском уровнях. Также рассмотрели вопросы упорядочивания строительных и проектных работ. Об этом сообщает пресс-служба президента.Так, в стране будет создан Республиканский совет по разработке генеральных планов и мастер-планов регионов. В Министерстве строительства введут должность главного архитектора со статусом первого заместителя министра.В регионах откроют специальные проектные офисы, а возглавлять их будут первые заместители хокимов и главные архитекторы областей. Руководить районными и городскими отделами строительства поручат архитекторам.Так, разработка генерального и мастер-планов будет происходить в три этапа. На первом этапе Республиканский совет должен будет утвердить главную схему области с указанием направлений развития на пять, десять и двадцать лет, а также определить в ней границы земель и инфраструктуры. На основе этой схемы, на втором этапе, будет разработан генеральный план региона. В нем будут определены промышленные, сервисные и жилые зоны, расположение дорог и инфраструктурных сетей. На третьем этапе главные архитекторы и первые заместители хокимов областей, районов и городов утвердят мастер-планы, в которых будет конкретно указано расположение жилого фонда, школ, детских садов, больниц, объектов торговли и обслуживания.Таким образом, вопросы определения места расположения магазина в махаллях или освещение зданий не будут находится в компетенции Министерства строительства - их будут решать на уровне районов и махаллей.Читайте также:
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узбекистан, строительство
В Узбекистане внедрят новую систему в области проектирования и строительства
За последние пять лет в стране объем строительных работ увеличился в четыре раза.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik.
В ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева приняли решение внедрить в Узбекистане новую систему регулирования строителных и проектных работ на махаллинском, районном, городском, областном и республиканском уровнях. Также рассмотрели вопросы упорядочивания строительных и проектных работ. Об этом сообщает
пресс-служба президента.
Так, в стране будет создан Республиканский совет по разработке генеральных планов и мастер-планов регионов. В Министерстве строительства введут должность главного архитектора со статусом первого заместителя министра.
В регионах откроют специальные проектные офисы, а возглавлять их будут первые заместители хокимов и главные архитекторы областей. Руководить районными и городскими отделами строительства поручат архитекторам.
Так, разработка генерального и мастер-планов будет происходить в три этапа. На первом этапе Республиканский совет должен будет утвердить главную схему области с указанием направлений развития на пять, десять и двадцать лет, а также определить в ней границы земель и инфраструктуры.
На основе этой схемы, на втором этапе, будет разработан генеральный план региона. В нем будут определены промышленные, сервисные и жилые зоны, расположение дорог и инфраструктурных сетей.
На третьем этапе главные архитекторы и первые заместители хокимов областей, районов и городов утвердят мастер-планы, в которых будет конкретно указано расположение жилого фонда, школ, детских садов, больниц, объектов торговли и обслуживания.
Таким образом, вопросы определения места расположения магазина в махаллях или освещение зданий не будут находится в компетенции Министерства строительства - их будут решать на уровне районов и махаллей.