https://uz.sputniknews.ru/20220706/v-uzbekistane-vnedryat-novuyu-sistemu-v-oblasti-proektirovaniya-i-stroitelstva-25967041.html

В Узбекистане внедрят новую систему в области проектирования и строительства

В Узбекистане внедрят новую систему в области проектирования и строительства

За последние пять лет в стране объем строительных работ увеличился в четыре раза.

2022-07-06T21:47+0500

2022-07-06T21:47+0500

2022-07-06T21:47+0500

экономика

узбекистан

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/07/25110536_0:67:1280:788_1920x0_80_0_0_e9bc962d39849abcd4ed1be36643d704.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева приняли решение внедрить в Узбекистане новую систему регулирования строителных и проектных работ на махаллинском, районном, городском, областном и республиканском уровнях. Также рассмотрели вопросы упорядочивания строительных и проектных работ. Об этом сообщает пресс-служба президента.Так, в стране будет создан Республиканский совет по разработке генеральных планов и мастер-планов регионов. В Министерстве строительства введут должность главного архитектора со статусом первого заместителя министра.В регионах откроют специальные проектные офисы, а возглавлять их будут первые заместители хокимов и главные архитекторы областей. Руководить районными и городскими отделами строительства поручат архитекторам.Так, разработка генерального и мастер-планов будет происходить в три этапа. На первом этапе Республиканский совет должен будет утвердить главную схему области с указанием направлений развития на пять, десять и двадцать лет, а также определить в ней границы земель и инфраструктуры. На основе этой схемы, на втором этапе, будет разработан генеральный план региона. В нем будут определены промышленные, сервисные и жилые зоны, расположение дорог и инфраструктурных сетей. На третьем этапе главные архитекторы и первые заместители хокимов областей, районов и городов утвердят мастер-планы, в которых будет конкретно указано расположение жилого фонда, школ, детских садов, больниц, объектов торговли и обслуживания.Таким образом, вопросы определения места расположения магазина в махаллях или освещение зданий не будут находится в компетенции Министерства строительства - их будут решать на уровне районов и махаллей.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, строительство