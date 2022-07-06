https://uz.sputniknews.ru/20220706/v-uzbekistane-vvedut-reyting-avtoshkol-25956399.html
В Узбекистане введут рейтинг автошкол
В Узбекистане введут рейтинг автошкол
При составлении рейтинга будут учитывать результаты теоретических и практических экзаменов, штрафы за несоблюдение ПДД после получения водительского удостоверения и число ДТП с участием выпускников.
2022-07-06T20:43+0500
2022-07-06T20:43+0500
2022-07-06T20:43+0500
общество
автошкола
рейтинг
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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Кабинет министров принял Постановление о порядке определения рейтинга образовательных организаций, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей автотранспортных средств. Документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года.Рейтинговая оценка учитывает следующие показатели:Оценку рейтинга автошкол осуществляет Служба безопасности дорожного движения. Для прозрачности при оценке и подведении итогов будет использоваться единая автоматизированная информационная система расчета рейтинга. Служба будет публиковать рейобъявляются ежегодно 25 января в СМИ и социальных сетях.Согласно положению рейтинг определяется по следующим категориям:Читайте также: Экзамены на получение прав: что может измениться
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
автошкола, рейтинг
В Узбекистане введут рейтинг автошкол
При составлении рейтинга будут учитывать результаты теоретических и практических экзаменов, штрафы за несоблюдение ПДД после получения водительского удостоверения и число ДТП с участием выпускников.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik.
Кабинет министров принял Постановление
о порядке определения рейтинга образовательных организаций, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей автотранспортных средств. Документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года.
Рейтинговая оценка учитывает следующие показатели:
теоретические и практические результаты экзамена на получение водительского удостоверения для выпускников учебных заведений;
штрафные баллы за несоблюдение ПДД до конца года после получения водительских прав выпускниками;
количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных выпускниками;
сведения о количестве преподавателей с высшим образованием или ученой степенью, работающих на постоянной основе в автошколе.
Оценку рейтинга автошкол осуществляет Служба безопасности дорожного движения. Для прозрачности при оценке и подведении итогов будет использоваться единая автоматизированная информационная система расчета рейтинга. Служба будет публиковать рейобъявляются ежегодно 25 января в СМИ и социальных сетях.
Согласно положению рейтинг определяется по следующим категориям:
от 81 до 100 баллов – "зеленый";
от 51 до 80 баллов – "желтый";
ниже 50 баллов – "красный".