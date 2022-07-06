https://uz.sputniknews.ru/20220706/v-uzbekistane-vvedut-reyting-avtoshkol-25956399.html

В Узбекистане введут рейтинг автошкол

В Узбекистане введут рейтинг автошкол

При составлении рейтинга будут учитывать результаты теоретических и практических экзаменов, штрафы за несоблюдение ПДД после получения водительского удостоверения и число ДТП с участием выпускников.

2022-07-06T20:43+0500

2022-07-06T20:43+0500

2022-07-06T20:43+0500

общество

автошкола

рейтинг

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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Кабинет министров принял Постановление о порядке определения рейтинга образовательных организаций, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей автотранспортных средств. Документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года.Рейтинговая оценка учитывает следующие показатели:Оценку рейтинга автошкол осуществляет Служба безопасности дорожного движения. Для прозрачности при оценке и подведении итогов будет использоваться единая автоматизированная информационная система расчета рейтинга. Служба будет публиковать рейобъявляются ежегодно 25 января в СМИ и социальных сетях.Согласно положению рейтинг определяется по следующим категориям:Читайте также: Экзамены на получение прав: что может измениться

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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автошкола, рейтинг