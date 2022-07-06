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В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.
2022-07-06T09:33+0500
2022-07-06T09:33+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Сегодня днем в Узбекистане сохранится погода без осадков, сообщает Узгидромет. По северу и пустынной зоне возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха прогреется до 30-35 градусов, по югу до 39 градусов. В Ташкенте дождей не ожидается. Ветер 5-10 м/с. Температура составит 33-35 градусов. По предгорным и горным районам республики будет небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой дождь и гроза. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 18-23 градуса.Читайте также:Стало известно время праздничного намаза на Курбан-хайит
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В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

09:33 06.07.2022
CC0 / pexels.com / Солнечная погода
Солнечная погода - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2022
CC0 / pexels.com /
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О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Сегодня днем в Узбекистане сохранится погода без осадков, сообщает Узгидромет.
По северу и пустынной зоне возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха прогреется до 30-35 градусов, по югу до 39 градусов.
В Ташкенте дождей не ожидается. Ветер 5-10 м/с. Температура составит 33-35 градусов.
По предгорным и горным районам республики будет небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой дождь и гроза. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 18-23 градуса.
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