https://uz.sputniknews.ru/20220706/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-25933826.html

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.

2022-07-06T09:33+0500

2022-07-06T09:33+0500

2022-07-06T09:33+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Сегодня днем в Узбекистане сохранится погода без осадков, сообщает Узгидромет. По северу и пустынной зоне возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха прогреется до 30-35 градусов, по югу до 39 градусов. В Ташкенте дождей не ожидается. Ветер 5-10 м/с. Температура составит 33-35 градусов. По предгорным и горным районам республики будет небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой дождь и гроза. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 18-23 градуса.Читайте также:Стало известно время праздничного намаза на Курбан-хайит

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погода