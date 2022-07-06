https://uz.sputniknews.ru/20220706/vrach-prinyavshaya-rody-v-avtomobile-poluchila-blagodarnost-ministra-25933318.html
Врач, принявшая роды в автомобиле, получила благодарность министра
Врач, принявшая роды в автомобиле, получила благодарность министра
Представители Министерства здравоохранения Узбекистана вручили врача поликлиники Хилоле Джамиловой, благодарственное письмо от министра.
2022-07-06T08:45+0500
2022-07-06T08:45+0500
2022-07-06T09:40+0500
общество
врач
роды
автомобиль
благодарность
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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Врач поликлиники, принявшая роды в автомобиле, получила благодарность от министра, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Как сообщили в пресс-службе, 4 июля у жительницы столицы при выходе из такси внезапно начались роды. Свекровь женщины, увидев невдалеке поликлинику, велела таксисту доставить их к медицинскому учреждению.Процесс родов был стремительным, у медиков городской поликлиники не было времени, чтобы доставить роженицу в роддом. Заведующая поликлиникой Хилола Джамилова не растерялась и благополучно приняла роды прямо в автомобиле, после чего под присмотром врачей женщину доставили в родильный комплекс медицинского объединения Кибрайского района.Заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова вручила акушеру-гинекологу Благодарственное письмо от имени министра.Читайте также: Елена Малышева рассказала о пользе узбекского лагмана
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врач, роды, автомобиль, благодарность
Врач, принявшая роды в автомобиле, получила благодарность министра
08:45 06.07.2022 (обновлено: 09:40 06.07.2022)
Представители Министерства здравоохранения Узбекистана вручили врачу поликлиники Хилоле Джамиловой Благодарственное письмо от министра.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Врач поликлиники, принявшая роды в автомобиле, получила благодарность от министра, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как сообщили в пресс-службе, 4 июля у жительницы столицы при выходе из такси внезапно начались роды. Свекровь женщины, увидев невдалеке поликлинику, велела таксисту доставить их к медицинскому учреждению.
Процесс родов был стремительным, у медиков городской поликлиники не было времени, чтобы доставить роженицу в роддом. Заведующая поликлиникой Хилола Джамилова не растерялась и благополучно приняла роды прямо в автомобиле, после чего под присмотром врачей женщину доставили в родильный комплекс медицинского объединения Кибрайского района.
Заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова вручила акушеру-гинекологу Благодарственное письмо от имени министра.