https://uz.sputniknews.ru/20220706/vrach-prinyavshaya-rody-v-avtomobile-poluchila-blagodarnost-ministra-25933318.html

Врач, принявшая роды в автомобиле, получила благодарность министра

Врач, принявшая роды в автомобиле, получила благодарность министра

Представители Министерства здравоохранения Узбекистана вручили врача поликлиники Хилоле Джамиловой, благодарственное письмо от министра.

2022-07-06T08:45+0500

2022-07-06T08:45+0500

2022-07-06T09:40+0500

общество

врач

роды

автомобиль

благодарность

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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Врач поликлиники, принявшая роды в автомобиле, получила благодарность от министра, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Как сообщили в пресс-службе, 4 июля у жительницы столицы при выходе из такси внезапно начались роды. Свекровь женщины, увидев невдалеке поликлинику, велела таксисту доставить их к медицинскому учреждению.Процесс родов был стремительным, у медиков городской поликлиники не было времени, чтобы доставить роженицу в роддом. Заведующая поликлиникой Хилола Джамилова не растерялась и благополучно приняла роды прямо в автомобиле, после чего под присмотром врачей женщину доставили в родильный комплекс медицинского объединения Кибрайского района.Заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова вручила акушеру-гинекологу Благодарственное письмо от имени министра.Читайте также: Елена Малышева рассказала о пользе узбекского лагмана

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врач, роды, автомобиль, благодарность