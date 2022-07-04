https://uz.sputniknews.ru/20220704/elena-malysheva-rasskazala-o-polze-uzbekskogo-lagmana-25881747.html

Елена Малышева рассказала о пользе узбекского лагмана

Елена Малышева рассказала о пользе узбекского лагмана

В передаче "Жить здорово!" медики подробно разобрали пользу каждого ингредиента, а повара устроили состязание.

2022-07-04T12:36+0500

2022-07-04T12:36+0500

2022-07-04T12:36+0500

общество

туризм

лагман

блюдо

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Известная российская телеведущая Елена Малышева в очередном выпуске телепередачи "Жить здорово" на "Первом канале" рассказала о своей поездке в Узбекистан и показала видеоролики, снятые в Ташкенте.Елена Малышева побывала в Ташкенте на майские праздники. Здесь она посетила рынок Чорсу и, конечно, насладилась блюдами национальной узбекской кухни.В телепередаче "Жить здорово" ведущая вместе с экспертами подробно разобрала пользу одного из традиционных в Узбекистане блюд – лагмана. Врачи рассказали о полезных свойствах каждого ингредиента. О культуре приготовления и поедания лагмана, о гастрономическом туризме рассказал также первый секретарь посольства Узбекистана в России Фатхулла Абдурахманов.Повара узбекистанец Азиз Алишеров и россиянин Алексей Ковба устроили "состязание" лагманов, а участники и зрители в студии продегустировали приготовленные ими блюда.Представители Посольства Узбекистана подарили Елене Малышевой книгу "Искусство узбекской кухни", она же в свою очередь предложила рассмотреть возможность провести съемку телепередачи "Жить здорово!" в Узбекистане.По итогам съемок ведущей программы "Жить здорово" в качестве подарка от имени Посольства вручена книга "Искусство узбекской кухни". При этом Еленой Малышевой предложено рассмотреть возможность осуществить видеосъемки телепередачи "Жить здорово" в Узбекистане.Читайте также: Гастромахалля: новое слово в гастрономическом туризме

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туризм, лагман, блюдо